Subieron cuatro y pagaron dos, el chofer del ómnibus les pidió que abonaran el boleto y lo agredieron

El chofer de un ómnibus de la línea 306 de UCOT fue agredido el viernes de noche en le intercambiador Belloni cuando dos pasajeros no quisieron pagar su boleto.

Habían subido cuatro pero solo dos pagaron, y el conductor les pidió que abonaran, pero se negaron y ahí comenzaron los insultos y las agresiones, según contó a Subrayado Marcos Rodríguez, dirigente del sindicato de cooperativas del transporte (Ascot).

La discusión y agresión quedó registrada en un video que se publicó en redes sociales.

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Según Rodríguez, debió intervenir personal de la seguridad privada de la empresa y policías que acudieron al lugar. El conductor fue asistido por una emergencia médica.

El dirigente del sindicato dijo que estos hechos de violencia son habituales y que intentan que no pase a mayores, pero cuando la situación incluye agresiones físicas llaman a la Policía.

La preocupación va en aumento en los trabajadores del transporte tras las amenazas que sufrió el conductor de un ómnibus de UCOT cuando hinchas de Cerro lo obligaron a conducir sin parar y cruzando semáforos en rojo hasta el intercambiador Belloni.

Lo amenazaron con armas de fuego y otra persona que iba en moto adelante, abriendo paso, varias veces le mostró su arma para amedrentarlo. Esta situación derivó en reuniones con el Ministerio del Interior y la AUF.

En otro incidente posterior hinchas de Peñarol le pidieron al conductor de un ómnibus que desviara el recorrido para no pasar cerca del Parque Central porque había una actividad por el Día del Niño y querían evitar problemas. El conductor accedió y lo que en un principio se denunció como agresión y amenazas, luego se descartó.