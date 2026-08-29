"Todos tenemos que volver a nuestros hogares", el pedido de los trabajadores de ómnibus en la previa al clásico del domingo

En las últimas horas hubo una reunión de las empresas del transporte de pasajeros con el Ministerio del Interior para coordinar el operativo de seguridad del clásico de este domingo, en lo referente al traslado de hinchas y los controles que habrá en distintos puntos de la ciudad.

El clásico se juega en el estadio Campeón del Siglo, de Peñarol, en momentos en que el sindicato de trabajadores del transporte ha denunciado hechos de violencia arriba de las unidades.

“Pedimos colaboración a las parcialidades. Entendamos que es una fiesta, que todos tenemos que disfrutarla y que todos tenemos que volver a nuestros hogares”, dijo Rodríguez a Subrayado.

La preocupación va en aumento en los trabajadores del transporte tras las amenazas que sufrió el conductor de un ómnibus de UCOT cuando hinchas de Cerro lo obligaron a conducir sin parar y cruzando semáforos en rojo hasta el intercambiador Belloni.

Lo amenazaron con armas de fuego y otra persona que iba en moto adelante, abriendo paso, varias veces le mostró su arma para amedrentarlo. Esta situación derivó en reuniones con el Ministerio del Interior y la AUF.

En otro incidente posterior hinchas de Peñarol le pidieron al conductor de un ómnibus que desviara el recorrido para no pasar cerca del Parque Central porque había una actividad por el Día del Niño y querían evitar problemas. El conductor accedió y lo que en un principio se denunció como agresión y amenazas, luego se descartó.