Presentaron primeros taxis sin mampara en Montevideo, y su uso será opcional para conductores y pasajeros

El presidente, Oscar Dourado, sostuvo que esta medida se planteó "escuchando al ciudadano y a los clientes" del taxi. El uso o no de mampara será opcional.

"Aquel trabajador que acepte trabajar sin mampara, lo manifiesta en forma escrita, y se va a liberar el servicio de ese taxi en particular y tener mampara. También podrán elegir los usuarios", indicó.

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"Esta medida de seguridad que se puso hace 35 años hoy no tiene objeto porque el taxi no tiene efectivo, pero estamos con un absurdo que tenemos un auto que viene con seis airbag, cuatro laterales y dos en el tablero para proteger al pasajero y al conductor, y cuando le ponemos la mampara, suspendemos la seguridad pasiva que nos dan esos cuatro airbag", indicó.

También explicó que la mampara afecta la distribución del aire acondicionado o la calefacción a la zona del pasajero.

"En la Intendencia no hay nadie que esté en contra. Esperemos que todos tengamos el compromiso de transmitir esta necesidad, que es liberar a los usuarios del taxi de este elemento que no da confort, no da seguridad al trabajador y que todos queremos que se retire en forma opcional", dijo Dourado.