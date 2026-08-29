RECIBÍ EL NEWSLETTER
RADA, FANÁTICO AURINEGRO

Familia de Rada donó a Peñarol la camiseta de Néstor Gonçalves y el domingo asistirán al homenaje antes del clásico

La mítica camiseta número 5 había sido obsequiada por Néstor Gonçalves a Rada, y ahora la familia del músico y cantante fallecido el miércoles la donó al Museo de Peñarol.

Rada-Peñarol-foto-
Rada-Peñarol

Peñarol informó que la familia de Ruben Rada aceptó la invitación para participar del homenaje que el club y los hinchas le realizarán al músico, compositor y cantante fallecido el miércoles 26 a los 83 años de edad.

En un comunicado publicado este sábado en redes sociales, el club cuenta que además la familia de rada decidió donar al Museo de Peñarol “la gloriosa camiseta número 5 que el Capitán de Capitanes Néstor Gonçalves le obsequió, y que el Negro adoptó como amuleto acompañándolo en cada viaje, en cada evento importante, hasta el último de sus días”.

“Como respuesta a la invitación, además, su hijo Matías propuso que el Club comparta con su gente algunas de las fotos que muestran el genuino amor del Negro por Peñarol, que lo convirtió, sin dudas, en uno de los principales embajadores de nuestros colores alrededor del mundo”, agrega el comunicado, que se adjunta con fotos de Rada en el estadio Campeón del Siglo, con la camiseta de Gonçalves y otras imágenes de hace varias décadas.

lucho como gladiador hasta lo ultimo porque es el tipo al que mas le gustaba vivir: dijo lucila, la hija de rada
Seguí leyendo

"Luchó como gladiador hasta lo último porque es el tipo al que más le gustaba vivir": dijo Lucila, la hija de Rada

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRANSPORTE

Presentaron primeros taxis sin mampara en Montevideo, y su uso será opcional para conductores y pasajeros
RADA, FANÁTICO AURINEGRO

Familia de Rada donó a Peñarol la camiseta que le regaló Néstor Gonçalves y el domingo asistirán al homenaje antes del clásico
AGRESIÓN REGISTRADA EN VIDEO

Subieron cuatro y pagaron dos, el chofer del ómnibus les pidió que pagaran el boleto y lo agredieron
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

Imputaron a 2 de los 3 detenidos por la investigación del robo al Banco República de Pando
ÚLTIMO ADIÓS AL NEGRO RADA

Emotiva despedida a Ruben Rada en el Cementerio del Norte con familia, amigos y público que acompañó el cortejo fúnebre

Te puede interesar

Fue imputado por encubrimiento el tercer detenido por el asalto al Banco República de Pando video
AUDIENCIA JUDICIAL EN PANDO

Fue imputado por encubrimiento el tercer detenido por el asalto al Banco República de Pando
Fiscal de Argentina asegura que sigue adelante con la denuncia por la planta de HIF Global en Paysandú
HAY DOS DENUNCIAS, UNA SE LEVANTÓ

Fiscal de Argentina asegura que sigue adelante con la denuncia por la planta de HIF Global en Paysandú
Todos tenemos que volver a nuestros hogares, el pedido de los trabajadores de ómnibus en la previa al clásico del domingo video
DOMINGO DE CLÁSICO

"Todos tenemos que volver a nuestros hogares", el pedido de los trabajadores de ómnibus en la previa al clásico del domingo

Dejá tu comentario