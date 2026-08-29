Familia de Rada donó a Peñarol la camiseta de Néstor Gonçalves y el domingo asistirán al homenaje antes del clásico

Peñarol informó que la familia de Ruben Rada aceptó la invitación para participar del homenaje que el club y los hinchas le realizarán al músico, compositor y cantante fallecido el miércoles 26 a los 83 años de edad.

En un comunicado publicado este sábado en redes sociales, el club cuenta que además la familia de rada decidió donar al Museo de Peñarol “la gloriosa camiseta número 5 que el Capitán de Capitanes Néstor Gonçalves le obsequió, y que el Negro adoptó como amuleto acompañándolo en cada viaje, en cada evento importante, hasta el último de sus días”.

“Como respuesta a la invitación, además, su hijo Matías propuso que el Club comparta con su gente algunas de las fotos que muestran el genuino amor del Negro por Peñarol, que lo convirtió, sin dudas, en uno de los principales embajadores de nuestros colores alrededor del mundo”, agrega el comunicado, que se adjunta con fotos de Rada en el estadio Campeón del Siglo, con la camiseta de Gonçalves y otras imágenes de hace varias décadas.

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