RECIBÍ EL NEWSLETTER
600 policías

Domingo de clásico: el operativo de seguridad por el partido entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo

Peñarol y Nacional juegan desde las 15:30 y será únicamente con hinchada locataria. Los objetos prohibidos y permitidos para ingresar al estadio.

operativo-clasico-peñarol-vs-nacional-campeon-del-siglo

El Ministerio del Interior trabaja con 600 policías en el operativo de seguridad que se despliega por el clásico entre Peñarol y Nacional.

El partido se juega desde las 15:30 horas de este domingo, en el Campeón del Siglo, solo con hinchada locataria, y las puertas abren a las 12:30.

Ya desde el viernes, con patrullaje preventivo, comenzó el operativo, que se desplegó en zonas de los estadios Centenario, Campeón del Siglo y Gran Parque Central, así como sus sedes sociales y ciudades deportivas.

todos tenemos que volver a nuestros hogares, el pedido de los trabajadores de omnibus en la previa al clasico del domingo
Seguí leyendo

"Todos tenemos que volver a nuestros hogares", el pedido de los trabajadores de ómnibus en la previa al clásico del domingo

Los controles también se desplegarán en el transporte urbano y suburbano. Este sábado, los trabajadores de ómnibus, pidieron que la jornada se desarrolle sin violencia. “Pedimos colaboración a las parcialidades. Entendamos que es una fiesta, que todos tenemos que disfrutarla y que todos tenemos que volver a nuestros hogares”, dijo Rodríguez a Subrayado.

La Guardia Republicana, con equipos K9, y efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo realizan controles e inspecciones de máxima seguridad en el Campeón del Siglo para detectar elementos no autorizados.

El domingo, el operativo se desarrolla desde las 11:30 con patrullajes y controles preventivos.

Participarán 618 efectivos de las Jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José, Guardia Republicana, Policía Caminera, Dirección General de Operaciones Especiales, Bomberos, Aviación de la Policía Nacional y el Centro de Comando Unificado, entre otras dependencias.

La Policía realizará registros a quienes ingresen y controles de espirometría. Las autoridades recomiendan concurrir con anticipación para evitar aglomeraciones.

Se permitirá el ingreso de:

Radios portátiles con pilas AA o AAA.

Bombos, tambores y redoblantes con lonja transparente, sujetos a control y registro.

Termo y mate.

Botellas plásticas de hasta 600 mililitros.

Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos y riñoneras.

Banderas de hasta 2 metros por 1,5 metros, sin mástil.

No se permitirá ingresar con:

  • Fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo de pirotecnia.

  • Bebidas alcohólicas.

  • Elementos ofensivos.

  • Objetos que puedan utilizarse como armas, causar lesiones o ser lanzados como proyectiles.

  • Material racista, xenófobo o político que pueda incitar a la violencia.

  • Objetos que aumenten el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.

  • Animales, salvo los de asistencia para personas con discapacidad.

  • Papel picado o rollos de papel.

  • Paraguas, con o sin punta.

  • Textiles de más de 2 metros por 1,5 metros.

  • Envases rígidos.

  • Silbatos.

  • Objetos que puedan utilizarse para ocultar el rostro.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESIÓN REGISTRADA EN VIDEO

Subieron cuatro y pagaron dos, el chofer del ómnibus les pidió que abonaran el boleto y lo agredieron
RADA, FANÁTICO AURINEGRO

Familia de Rada donó a Peñarol la camiseta que le regaló Néstor Gonçalves y el domingo asistirán al homenaje antes del clásico
BARRIO PUESTA DEL SOL

Recibieron una vivienda este sábado y tras 40 años de relación, Félix le pidió matrimonio a Mari
TRANSPORTE

Presentaron primeros taxis sin mampara en Montevideo, y su uso será opcional para conductores y pasajeros
ÚLTIMO ADIÓS AL NEGRO RADA

Emotiva despedida a Ruben Rada en el Cementerio del Norte con familia, amigos y público que acompañó el cortejo fúnebre

Te puede interesar

Domingo de clásico: el operativo de seguridad por el partido entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo
600 policías

Domingo de clásico: el operativo de seguridad por el partido entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo
Todos tenemos que volver a nuestros hogares, el pedido de los trabajadores de ómnibus en la previa al clásico del domingo video
DOMINGO DE CLÁSICO

"Todos tenemos que volver a nuestros hogares", el pedido de los trabajadores de ómnibus en la previa al clásico del domingo
Fue imputado por encubrimiento el tercer detenido por el asalto al Banco República de Pando video
AUDIENCIA JUDICIAL EN PANDO

Fue imputado por encubrimiento el tercer detenido por el asalto al Banco República de Pando

Dejá tu comentario