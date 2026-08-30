El Ministerio del Interior trabaja con 600 policías en el operativo de seguridad que se despliega por el clásico entre Peñarol y Nacional.
Domingo de clásico: el operativo de seguridad por el partido entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo
Peñarol y Nacional juegan desde las 15:30 y será únicamente con hinchada locataria. Los objetos prohibidos y permitidos para ingresar al estadio.
El partido se juega desde las 15:30 horas de este domingo, en el Campeón del Siglo, solo con hinchada locataria, y las puertas abren a las 12:30.
Ya desde el viernes, con patrullaje preventivo, comenzó el operativo, que se desplegó en zonas de los estadios Centenario, Campeón del Siglo y Gran Parque Central, así como sus sedes sociales y ciudades deportivas.
"Todos tenemos que volver a nuestros hogares", el pedido de los trabajadores de ómnibus en la previa al clásico del domingo
Los controles también se desplegarán en el transporte urbano y suburbano. Este sábado, los trabajadores de ómnibus, pidieron que la jornada se desarrolle sin violencia. “Pedimos colaboración a las parcialidades. Entendamos que es una fiesta, que todos tenemos que disfrutarla y que todos tenemos que volver a nuestros hogares”, dijo Rodríguez a Subrayado.
La Guardia Republicana, con equipos K9, y efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo realizan controles e inspecciones de máxima seguridad en el Campeón del Siglo para detectar elementos no autorizados.
El domingo, el operativo se desarrolla desde las 11:30 con patrullajes y controles preventivos.
Participarán 618 efectivos de las Jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José, Guardia Republicana, Policía Caminera, Dirección General de Operaciones Especiales, Bomberos, Aviación de la Policía Nacional y el Centro de Comando Unificado, entre otras dependencias.
La Policía realizará registros a quienes ingresen y controles de espirometría. Las autoridades recomiendan concurrir con anticipación para evitar aglomeraciones.
Se permitirá el ingreso de:
Radios portátiles con pilas AA o AAA.
Bombos, tambores y redoblantes con lonja transparente, sujetos a control y registro.
Termo y mate.
Botellas plásticas de hasta 600 mililitros.
Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos y riñoneras.
Banderas de hasta 2 metros por 1,5 metros, sin mástil.
No se permitirá ingresar con:
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Fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo de pirotecnia.
Bebidas alcohólicas.
Elementos ofensivos.
Objetos que puedan utilizarse como armas, causar lesiones o ser lanzados como proyectiles.
Material racista, xenófobo o político que pueda incitar a la violencia.
Objetos que aumenten el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.
Animales, salvo los de asistencia para personas con discapacidad.
Papel picado o rollos de papel.
Paraguas, con o sin punta.
Textiles de más de 2 metros por 1,5 metros.
Envases rígidos.
Silbatos.
Objetos que puedan utilizarse para ocultar el rostro.
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