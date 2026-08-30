Domingo de clásico: el operativo de seguridad por el partido entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo

El Ministerio del Interior trabaja con 600 policías en el operativo de seguridad que se despliega por el clásico entre Peñarol y Nacional.

El partido se juega desde las 15:30 horas de este domingo, en el Campeón del Siglo, solo con hinchada locataria, y las puertas abren a las 12:30.

Ya desde el viernes, con patrullaje preventivo, comenzó el operativo, que se desplegó en zonas de los estadios Centenario, Campeón del Siglo y Gran Parque Central, así como sus sedes sociales y ciudades deportivas.

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Los controles también se desplegarán en el transporte urbano y suburbano. Este sábado, los trabajadores de ómnibus, pidieron que la jornada se desarrolle sin violencia. “Pedimos colaboración a las parcialidades. Entendamos que es una fiesta, que todos tenemos que disfrutarla y que todos tenemos que volver a nuestros hogares”, dijo Rodríguez a Subrayado.

La Guardia Republicana, con equipos K9, y efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo realizan controles e inspecciones de máxima seguridad en el Campeón del Siglo para detectar elementos no autorizados.

El domingo, el operativo se desarrolla desde las 11:30 con patrullajes y controles preventivos.

Participarán 618 efectivos de las Jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José, Guardia Republicana, Policía Caminera, Dirección General de Operaciones Especiales, Bomberos, Aviación de la Policía Nacional y el Centro de Comando Unificado, entre otras dependencias.

La Policía realizará registros a quienes ingresen y controles de espirometría. Las autoridades recomiendan concurrir con anticipación para evitar aglomeraciones.

Se permitirá el ingreso de:

Radios portátiles con pilas AA o AAA.

Bombos, tambores y redoblantes con lonja transparente, sujetos a control y registro.

Termo y mate.

Botellas plásticas de hasta 600 mililitros.

Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos y riñoneras.

Banderas de hasta 2 metros por 1,5 metros, sin mástil.

No se permitirá ingresar con: