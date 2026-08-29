Recibieron una vivienda este sábado y tras 40 años de relación, Félix le pidió matrimonio a Mari

El Ministerio de Vivienda entregó este sábado 40 casas a vecinos del asentamiento Puesta del Sol, en la zona de Luis Batlle Berres y camino de Las Tropas.

Familias de otras zonas también recibieron una de estas viviendas, que ahora conforman el barrio Puesta del Sol.

Y fue tanta la alegría, el sueño cumplido, y el alivio que significa tener ahora su casa propia, que para celebrar Félix decidió pedirle matrimonio a Mari, su pareja durante 40 años.

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Le pidió casamiento en cámaras y allí dieron la noticia a sus hijos. Félix contó que hace más de cuatro décadas vienen postergando el casamiento por diversos problemas y vueltas de la vida.

“Hace 40 años juntos, luchándola, remándola, y siempre postergando”, contó entre lágrimas el futuro marido. “Hoy llegó el momento”, dijo, y Mari agregó: “Hoy llegó el momento, por la casa, por la vivienda, y estamos muy felices y ta, vamos a dar el si. La felicidad completa”.

Otra pareja contó que la nueva casa les viene justo, ya que están esperando el segundo hijo (ya tienen una niña). Enzo nacerá en vivienda a estrenar.

Otro testimonio que recogió Subrayado en el lugar es el de Olga, una vecina que ayudó a una mujer a conseguir su casa en el barrio.

Dijo que esa mujer vive hace muchos años “en una cañada, con ratas”, y comentó que ahora van a tener que enseñarle “a vivir en una casa”.

La ministra de Vivienda Tamara Paseyro destacó que en un principio estas casas iban a ser para personas y familias de otra zona, pero que ante el pedido de los vecinos del asentamiento Puesta del Sol, se resolvió cambiar el plan original e incluirlos en la asignación de viviendas.