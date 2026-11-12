Imputaron a "El Meo" por tráfico de drogas y armas e irá a prisión preventiva por 180 días

La Justicia Penal imputó este jueves a Edgardo Fabián Bonino Castro, alias "El Meo", el delincuente de 45 años con antecedentes penales que fue detenido el martes a mediodía por la Policía en una automotora de Parque Carrasco y es investigado por sus vínculos con el narcotráfico.

Fue imputado por un delito de organización de las actividades delictivas de narcotráfico, un delito de tráfico ilícito en la modalidad de negociación de sustancia estupefaciente prohibida, agravado por cometerse por un grupo delictivo organizado, un delito de tráfico interno de arma de fuego en concurso formal con un delito de porte y la tenencia de arma de fuego cuyos signos de identificación fueron suprimidos y que presenta modificaciones que aumentan significativamente su poder de ocasionar daños, todos ellos concurriendo en régimen de reiteración real y en calidad de autor.

Es investigado por distribuir cocaína y pasta base proveniente del exterior. Además, es considerado una figura clave en los conflictos que se desarrollan en el barrio Marconi, donde tiene influencia sobre una organización criminal que disputa territorio con otra banda.

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Aunque vivía en una torre de apartamentos en Parque Carrasco, sus aliados, en su mayoría jóvenes y adolescentes, operaban en Marconi, donde se enfrentaban armados con pistolas y armas automáticas y disponían de cientos de municiones.

La detención de "El Meo" fue un golpe para esa organización. Hace una semana, fue asesinado en Marconi Cristopher Mayer, uno de sus aliados. Antes, en octubre, había sido asesinado Andrés Migales en un apartamento del barrio Palermo, en Buenos Aires. Los tres integraban la misma organización criminal, vinculada a la Operación Trazador, en la que se incautaron más de 260 kilos de cocaína en el barrio Pérez Castellanos.

La Policía también investiga si los 300 kilos de droga incautados en setiembre en Brazo Oriental están vinculados a "El Meo".

El Departamento de Información de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) hizo cinco allanamientos en busca del narcotraficante: uno en el edificio donde vivía, en Parque Carrasco, y otros cuatro en Punta Gorda, Barros Blancos, Flor de Maroñas y Larrañaga.

Junto a él fueron detenidas otras cuatro personas: tres familiares, de 25, 29 y 33 años —entre ellos, una mujer— y otra mujer de 20 años. Entre los detenidos está la pareja de "El Meo".

En los procedimientos se incautaron 37.500 dólares, 160.000 pesos, una pistola Glock con cargador y municiones, una pistola calibre .22, dos envoltorios de cocaína rosa, celulares que serán periciados y tres vehículos.

La Justicia también dispuso la imputación de un segundo hombre por un delito de tráfico ilícito en las modalidades de negociación y distribución de sustancia estupefaciente prohibida, agravado por cometerse por un grupo delictivo organizado y en calidad de autor.

En tanto, un tercero fue imputado por un delito de asistencia a las actividades de narcotráfico, en reiteración real con un delito de tráfico interno de arma de fuego en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego cuyos signos de identificación fueron suprimidos y en calidad de autor.

Para los tres, se dispuso la prisión preventiva por 180 días como medida cautelar, mientras continúa la investigación, informó la Fiscalía.