Droga en Brazo Oriental: asesor de edil blanco es investigado por movimientos de dinero en un local de pagos

El operativo policial que permitió incautar 265 kilos de droga en el barrio Brazo Oriental terminó con tres condenados: un hombre y su esposa, que oficiaban como distribuidores de la droga, y Pablo Leiva, asesor de Gonzalo Gómez, edil de Montevideo por el Partido Nacional.

La investigación avanza para definir el esquema de lavado de activos de Leiva y eso llevó a los investigadores a poner la mira sobre un cambio de un local de una red de cobranzas ubicado en el barrio Pérez Castellanos, a poco más de 10 cuadras de la casa de Leiva.

Según surge de la investigación y supo Subrayado, Leiva cambiaba dinero allí; de pesos uruguayos a dólares, entre otras transacciones que están siendo investigadas por presuntamente formar parte del lavado de activos de esta organización criminal, que manejaba un volumen importante de drogas y dinero, y que además tenía armas y municiones.

Seguí leyendo Droga incautada en una casa de Brazo Oriental: condenaron al líder de la banda, su pareja y una tercera persona

La red de cobranzas donde se realizaban las transacciones es propiedad de la esposa del actual director blanco de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, quien brindará una conferencia de prensa a las 15:00 de este martes.

La investigación policial apunta a que Leiva, quien declaró en Fiscalía que es desocupado, hacía las transacciones por las que lavaba el dinero en esa red de cobranzas adonde iba de forma habitual. A su vez, continúan las indagatorias para establecer quiénes distribuían la droga y cuál era la zona de interés de esta organización narco.

La casa de Leiva tenía una puerta blindada de acero con 11 barretas, había fajos de billetes, droga y una contadora de billetes en el suelo. Su hijo, de 20 años, que también fue detenido, quedó en libertad pese a que también vivía en esa casa.

Así, la Policía y la Fiscalía siguen adelante con la investigación que permitió dar con la droga valuada en USD 2 millones, e incautar en efectivo $3 millones y casi USD 50 mil, además de vehículos y armas.

El viernes, Leiva fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión como autor de un delito de lavado de activos, en la modalidad de posesión y tenencia, en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. Por su lado, el edil Gómez brindó explicaciones y lo cesó de su cargo.