Jefe de Policía de Canelones destacó que a 48 horas del robo hay 2 requeridos y 1 detenido sospechoso por el robo al BROU de Pando

El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, destacó en conferencia de prensa este miércoles que el robo a la sucursal del BROU en Pando duró un minuto y que a 48 horas ya tienen a dos requeridos y a un detenido como presunto autor del hecho .

A la hora 17.47 llegaron en un auto de alta gama, marca Mercedes Benz, requerido por robo desde el año pasado. Uno de los ocupantes del vehículo se bajó a cara descubierta y sin guantes y un minuto más tarde, 17.48, ingresaron al banco tres más, a cara cubierta y con guantes.

Los individuos redujeron a la seguridad, resultando uno de ellos lesionado en la cabeza debido a un culatazo. A las 17.49 se retiraron con la rapiña consumada.

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Quevedo indicó que este miércoles se llevó adelante un allanamiento en Barros Blancos donde no hubo detenidos, pero sí elementos para seguir trabajando en la investigación.

El jefe de Policía comentó que en la tarde de este miércoles se realizó un allanamiento en Montevideo donde fue detenido un presunto partícipe del robo.

El caso

El asalto ocurrió el lunes 24 y duró poco más de un minuto. Los delincuentes golpearon a un guardia de seguridad y le quitaron su arma de fuego.

Los asaltantes se llevaron $10 millones, USD 70.000 y 90.000 euros. Convertido a dólares, el monto total robado asciende a unos USD 420.000, según el tipo de cambio.

El robo ocurrió durante un momento de la operativa habitual de la sucursal. Por razones de seguridad, las autoridades no brindaron detalles sobre el lugar exacto de donde fue retirado el dinero.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon en un auto de alta gama. El vehículo fue chocado y abandonado en Barros Blancos, barrio donde tuvieron lugar los allanamientos este miércoles.

Luego intentaron, sin éxito, robar otro auto que estaba estacionado en el jardín de una casa. Finalmente, le quitaron la camioneta a un conductor que pasaba por el lugar y escaparon.