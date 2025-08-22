Imputan a una persona por la rapiña al banco de Colón y a otra por haber robado el vehículo utilizado

La Justicia imputó en la mañana de este viernes a un hombre de 33 años por rapiña y tráfico interno de armas y municiones. La fiscal Cecilia Ronco lo acusa de estar implicado en la rapiña al banco en Colón el pasado 11 de agosto y lo envió a prisión preventiva por 90 días mientras sigue la investigación.

También imputó a otro hombre, de 29 años, pero en ese caso no lo pudo vincular en principio con la rapiña , informó Fiscalía, sino con el robo de la camioneta Jetour blanca que los delincuentes cometieron antes de llegar en una nube de humo al banco de Colón aquel lunes en la tarde.

Para este segundo hombre el juez dispuso cierre de fronteras y uso de tobillera electrónica por 120 días. La Fiscalía, que había pedido prisión preventiva, apeló la resolución. Lo acusa de hurto especialmente agravado como cómplice, y tráfico interno de arma de fuego y municiones como autor. La investigación continúa.

Seguí leyendo Hay tres detenidos luego de allanamientos en el Cerro por el robo al banco en Colón

Una mujer de 33 años que estaba detenida tuvo que fijar domicilio. Tiene prohibido salir del país sin autorización judicial.

Estas tres personas –todas con antecedentes– habían sido detenidas el miércoles en allanamientos que hizo la Policía en el barrio Cerro, donde además incautó dos armas de fuego, más de 300 municiones, celulares, dineros, droga y uno de los vehículos utilizados en la logística.

Asimismo, una cuarta persona sigue prófuga pero está requerida por el crimen, dijeron fuentes policiales.

En la mañana siguiente a la rapiña Subrayado informó que los seis rapiñeros llegaron al banco en una nube de humo. Que lo planificaron todo: tiraron miguelitos en la calle para entorpecer una posible persecución policial, tiraron granadas de humo para dejar sin visibilidad la zona y no ser captados por las cámaras.

Pero la planificación para robar dinero de la bóveda del banco había empezado antes. La semana anterior varios delincuentes habían llegado a un estacionamiento ubicado en Rivera y Soca –Pocitos– y robaron tres autos, entre ellos, una camioneta Jetour blanca. A ese lugar llegaron en un Chevrolet Agile bordó que estaba denunciado como robado. Se subieron a los tres autos que estaban en el parking, se los llevaron y dejaron allí el Agile en el que habían llegado.

La Jetour blanca es la que el 11 de agosto los delincuentes usaron para llegar al banco. De los seis hombres, algunos iban dentro de esa camioneta, y otros en una moto KTM de alta cilindrada que circuló detrás, haciendo de escolta.

Luego de haber tirado los miguelitos en la calle y las granadas de humo, rompieron la puerta del banco y exigieron el dinero de la bóveda que ya estaba cerrada. Usaron armas largas. Dentro de la sucursal había tres personas, porque eran más de las cinco de la tarde y ya estaba cerrada al público.

Pese a la planificación, los delincuentes solo pudieron robar $ 20.000 de la billetera del gerente del banco y un revólver Taurus del guardia de seguridad, a quien le pegaron un culatazo.

Enseguida subieron a la camioneta y escaparon. La Policía los monitoreó mediante cámaras de videovigilancia, pero cuando en la calle los policías de la Guardia Republicana encontraron el vehículo abandonado en Casabó, los autores ya no estaban.

camioenta-asalto-banco-foto-guille-lorenzo

La camioneta fue periciada por Policía Científica y le fue devuelta a su dueño, quien la había dejado entonces en ese estacionamiento de Rivera y Soca.

La Dirección de Hechos Complejos y los investigadores de la Zona Operacional IV tienen a su cargo la investigación de este intento de robo millonario al banco, que terminó en una rapiña de poca monta. Científica también trabajó en el banco. Recabó evidencia y relevó cámaras de videovigilancia que permitieran identificar a los responsables.