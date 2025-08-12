Miguelitos, granadas de humo y una camioneta robada: la planificación del asalto al banco en Colón

En una nube de humo llegaron seis rapiñeros a un banco en Colón en la tarde de este lunes. Lo planificaron todo: tiraron miguelitos en la calle para entorpecer una posible persecución policial, tiraron granadas de humo para dejar sin visibilidad la zona y no ser captados por las cámaras.

Pero la planificación para robar dinero de la bóveda del banco empezó antes. La semana pasada varios delincuentes llegaron a un estacionamiento ubicado en Rivera y Soca –Pocitos– y robaron tres autos, entre ellos, una camioneta Jetour blanca.

Según supo Subrayado, al lugar llegaron en un Chevrolet Agile bordó que estaba denunciado como robado. Se subieron a los tres autos que estaban en el parking, se los llevaron y dejaron allí el Agile en el que habían llegado.

La Jetour blanca es la que este lunes usaron para llegar al banco en Colón. De los seis, algunos iban dentro de esa camioneta, y otros en una moto KTM de alta cilindrada que circuló atrás, haciendo de escolta.

Luego de haber tirado los miguelitos en la calle y las granadas de humo, rompieron la puerta del banco y exigieron el dinero de la bóveda que ya estaba cerrada. Usaron armas largas. Dentro de la sucursal había tres personas, porque eran más de las cinco de la tarde y ya estaba cerrada al público.

Pese a la planificación, los delincuentes solo pudieron robar $ 20 mil de la billetera del gerente del banco y un revólver Taurus del guardia de seguridad, a quien le pegaron un culatazo.

Enseguida subieron a la camioneta y escaparon. La Policía los monitoreó mediante cámaras de videovigilancia, pero cuando en la calle los policías de la Guardia Republicana encontraron el vehículo abandonado en Casabó, los autores ya no estaban.

La camioneta fue periciada por Policía Científica y será devuelta a su dueño, que la había dejado en el estacionamiento de Rivera y Soca.

La Dirección de Hechos Complejos y los investigadores de la Zona Operacional IV tienen a su cargo la investigación de este intento de robo millonario al banco, que terminó en una rapiña de poca monta.

Científica también trabajó en el banco. Recabó evidencia y relevó cámaras de videovigilancia que permitan identificar a los responsables, hoy prófugos.