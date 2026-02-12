RECIBÍ EL NEWSLETTER
"LO NEUTRALIZAMOS A TIEMPO", DIJO AZAMBUYA

Director de la Policía aseguró que delincuentes "estuvieron cerca" de concretar el robo a un banco en Ciudad Vieja

José Azambuya ratificó la hipótesis de que el túnel terminaba debajo de una entidad bancaria privada y no sobre ninguna institución pública u otra instalación crítica como el puerto.

azambuya-tunel

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, ratificó este jueves la hipótesis de que la construcción de un túnel en Ciudad Vieja tenía como objetivo el robo a una institución bancaria.

El jerarca policial indicó que la excavación descubierta terminaba debajo de una entidad bancaria privada y no sobre ninguna institución pública.

"Estuvieron cerca" de concretar el robo, "lo neutralizamos a tiempo", aseguró en rueda de prensa. La investigación permanece en la órbita de Fiscalía, que en las próximas horas recibirá el informe sobre la cantidad de metros que estuvieron los delincuentes de concretar el robo.

Azambuya sostuvo que se trata de una escena de hechos compleja y que los indicios y las evidencias hasta ahora llevan a ratificar la primera información policial del caso.

Explicó que una vez constatado el epicentro de la excavación, desde ahí y en un radio de 200 metros se debió descartar cualquier incidencia pueda afectar instalaciones críticas, como el puerto o cualquier banco privado o público. Por eso, se trabajó con Policía Científica, Bomberos y otras unidades de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional durante tres días seguidos y finalizada la tarea de constatación se descartó cualquier otra derivación.

"Fue la intención de un robo a una institución bancaria y ahí finaliza la extensión del túnel o que pueda estar conectada a otra situación de alguna naturaleza para afectar otra instalación crítica en Ciudad Vieja", afirmó.

Azambuya destacó el profesionalismo de la Policía Nacional durante la investigación y las actuaciones en el caso. Además, indicó que 11 personas fueron detenidas y que ninguna resultó lesionada, al igual que el personal policial.

La Policía uruguaya intercambió información con la brasileña que contaba con experiencia en situaciones similares. Azambuya no descartó que los delincuentes que participaron en la construcción del túnel integren organizaciones criminales de Brasil. "Sería incipiente, porque es la primera vez que nosotros detectamos la posible participación, porque nadie le va a decir que pertenece a ese grupo", indicó. "Es la primera vez que en una operación de esta naturaleza detectamos la participación. Si estuvieran aquí operando sería incipiente y si estuvieran operando fueron neutralizados", agregó.

