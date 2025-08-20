RECIBÍ EL NEWSLETTER
allanamientos en el cerro

Hay tres detenidos luego de allanamientos en el Cerro por el robo al banco en Colón

Los allanamientos los hizo la Policía en la mañana de este miércoles en el Cerro. Además incautó armas y municiones.

Imagen cedida a Subrayado.

Imagen cedida a Subrayado.

Efectivos de Hechos Complejos encabezaron varios allanamientos y detuvieron a tres sospechosos en el barrio Cerro. Además, sumaron fuentes de la investigación a Subrayado, hay una persona más que fue identificada y está requerida.

Durante los procedimientos fueron incautadas armas y municiones.

Imagen cedida a Subrayado.
Seguí leyendo

Miguelitos, granadas de humo y una camioneta robada: la planificación del asalto al banco en Colón

Subrayado informó entonces que en una nube de humo llegaron seis rapiñeros al banco en la tarde de ese lunes. Lo planificaron todo: tiraron miguelitos en la calle para entorpecer una posible persecución policial, tiraron granadas de humo para dejar sin visibilidad la zona y no ser captados por las cámaras.

Pero la planificación para robar dinero de la bóveda del banco empezó antes. La semana anterior varios delincuentes habían llegado a un estacionamiento ubicado en Rivera y Soca –Pocitos– y robaron tres autos, entre ellos, una camioneta Jetour blanca. Al lugar llegaron en un Chevrolet Agile bordó que estaba denunciado como robado. Se subieron a los tres autos que estaban en el parking, se los llevaron y dejaron allí el Agile en el que habían llegado.

La Jetour blanca es la que el 11 de agosto usaron para llegar al banco. De los seis, algunos iban dentro de esa camioneta, y otros en una moto KTM de alta cilindrada que circuló atrás, haciendo de escolta.

Luego de haber tirado los miguelitos en la calle y las granadas de humo, rompieron la puerta del banco y exigieron el dinero de la bóveda que ya estaba cerrada. Usaron armas largas. Dentro de la sucursal había tres personas, porque eran más de las cinco de la tarde y ya estaba cerrada al público.

Pese a la planificación, los delincuentes solo pudieron robar $ 20.000 de la billetera del gerente del banco y un revólver Taurus del guardia de seguridad, a quien le pegaron un culatazo.

Enseguida subieron a la camioneta y escaparon. La Policía los monitoreó mediante cámaras de videovigilancia, pero cuando en la calle los policías de la Guardia Republicana encontraron el vehículo abandonado en Casabó, los autores ya no estaban.

La camioneta fue periciada por Policía Científica y será devuelta a su dueño, que la había dejado en el estacionamiento de Rivera y Soca.

La Dirección de Hechos Complejos y los investigadores de la Zona Operacional IV tienen a su cargo la investigación de este intento de robo millonario al banco, que terminó en una rapiña de poca monta.

Científica también trabajó en el banco. Recabó evidencia y relevó cámaras de videovigilancia que permitan identificar a los responsables.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FILICIDIO Y SUICIDIO

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
tragedia en maldonado

Adolescente traída desde Uganda por su padre estaba en proceso de vinculación con INAU: él la mató en una clínica de Maldonado
MALDONADO

Adolescente asesinada por su padre lo había denunciado ante el INAU y el hombre cumplió medidas cautelares hasta mayo
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 13 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
MALDONADO

Escuela a la que concurría la adolescente asesinada por su padre permanecerá cerrada este miércoles

Te puede interesar

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe video
SALUD PÚBLICA

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe
Circula en Uruguay variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circula en Uruguay variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características
Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda

Dejá tu comentario