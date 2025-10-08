RECIBÍ EL NEWSLETTER
prisión preventiva

Imputan a un dominicano por el homicidio del lunes en Cordón; ahora hay otro detenido

La víctima también era de nacionalidad dominicana. Hay un nuevo detenido y otro requerido por el homicidio, ocurrido el lunes.

Homicidio en el Cordón. Foto: Subrayado.

Según la resolución a la que accedió Subrayado, el imputado es acusado de homicidio en reiteración real y porte de arma de fuego en lugares públicos, con un delito de porte de arma de fuego por reincidente. Fue enviado a prisión preventiva hasta el 5 de abril de 2026 (180 días).

Antes de ese plazo la Fiscalía deberá realizar el eventual juicio, momentos en que el imputado recibirá una resolución judicial definitiva. El hombre tiene antecedentes penales por lesiones y tenencia de drogas.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior.
"No podemos resignarnos, reducir los homicidios es posible y es urgente", apuntó el ministro Negro
Asimismo, según supo Subrayado, este miércoles hay un segundo detenido: un dominicano que viajaba desde Chuy hacia Montevideo. Fue arrestado durante un procedimiento que lideró el Departamento de Homicidios en la zona de Tres Cruces.

Además, hay un requerido por este crimen, que fue cometido a las cuatro de la madrugada del lunes. La víctima fue atacada a tiros cuando se encontraba en la calle, a metros de la puerta de un local nocturno.

Según información que manejó la Policía entonces, los autores pasaron en una moto y abrieron fuego contra el hombre. En la escena fueron incautados varios casquillos.

