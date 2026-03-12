El homicidio de un hombre de 43 años, cometido el pasado 1° de marzo en Flor de Maroñas, está bajo investigación y hay un joven de 25 años detenido como el principal sospechoso.
Detienen a un joven de 25 años como principal sospechoso de un homicidio en Flor de Maroñas
El detenido es sospechoso de haber matado a un hombre de 43 años hace 12 días en Santo Tomé y Oyarvide.
El arresto ocurre luego de que el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos logró identificar al presunto autor de los disparos. Esa noche la víctima recibió impactos por la espalda, y además otro hombre resultó herido en un hombro. El crimen ocurrió en Santo Tomé y Oyarvide.
Este miércoles los investigadores montaron una vigilancia en el barrio y ubicaron al sospechoso en Puntas de Soto y Veracierto. Ingresó a un pasaje acompañado de otras personas, por lo que los policías comenzaron a seguirlo caminando y lograron detenerlo.
Joven que se hizo pasar por abogado estafó a anciana en USD 13.000; fue detenido y cumplirá prisión
Según supo Subrayado, tiene un antecedente penal de 2025 por violencia privada y ahora fue puesto a disposición de Fiscalía de Homicidios de 4.° turno.
Dejá tu comentario