Un hombre fue asesinado en el barrio Cordón en la madrugada de este lunes, afuera de un local nocturno, en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta.
Homicidio en Cordón: le dispararon a un hombre en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta, y hay un detenido
El homicidio ocurrió en la pasada madrugada, en Cerro Largo y Piedra Alta, barrio Cordón. El hombre estaba en la esquina, en una moto, y los atacantes dispararon varias veces. Hay un detenido.
De acuerdo a la información policial primaria, la víctima estaba en la esquina, en una moto, cuando delincuentes pasaron por el lugar y comenzaron a disparar.
El homicidio ocurrió sobre las 4 de la mañana de este lunes, y la Policía halló en el lugar varios casquillos de bala.
Un hombre embarazó a su hijastra de 12 años y fue imputado por reiterados abusos sexuales en Artigas
El herido fue trasladado a un centro de salud pero falleció cuando era atendido por médicos de urgencia.
Los investigadores procuran acceder a las cámaras de seguridad que hay en la zona para identificar a los responsables. Hay un detenido: un dominicano de 37 años con antecedentes por lesiones y tenencia de drogas.
En el lugar trabajó Policía Científica, el Departamento de Homicidios y la Fiscalía.
Dejá tu comentario