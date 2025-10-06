Homicidio en Cordón: le dispararon a un hombre en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta, y hay un detenido

RECIBÍ EL NEWSLETTER
El homicidio ocurrió en la pasada madrugada, en Cerro Largo y Piedra Alta, barrio Cordón. El hombre estaba en la esquina, en una moto, y los atacantes dispararon varias veces. Hay un detenido.

Un hombre fue asesinado en el barrio Cordón en la madrugada de este lunes, afuera de un local nocturno, en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta.

De acuerdo a la información policial primaria, la víctima estaba en la esquina, en una moto, cuando delincuentes pasaron por el lugar y comenzaron a disparar.

El homicidio ocurrió sobre las 4 de la mañana de este lunes, y la Policía halló en el lugar varios casquillos de bala.

Foto: Subrayado. El acusado es llevado ante la Justicia.
El herido fue trasladado a un centro de salud pero falleció cuando era atendido por médicos de urgencia.

Los investigadores procuran acceder a las cámaras de seguridad que hay en la zona para identificar a los responsables. Hay un detenido: un dominicano de 37 años con antecedentes por lesiones y tenencia de drogas.

En el lugar trabajó Policía Científica, el Departamento de Homicidios y la Fiscalía.

