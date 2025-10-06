Homicidio en Cordón: le dispararon a un hombre en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta, y hay un detenido

Homicidio en el Cordón. Esquina de Cerro Largo y Piedra Alta.

Un hombre fue asesinado en el barrio Cordón en la madrugada de este lunes, afuera de un local nocturno, en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta.

De acuerdo a la información policial primaria, la víctima estaba en la esquina, en una moto, cuando delincuentes pasaron por el lugar y comenzaron a disparar.

El homicidio ocurrió sobre las 4 de la mañana de este lunes, y la Policía halló en el lugar varios casquillos de bala.

El herido fue trasladado a un centro de salud pero falleció cuando era atendido por médicos de urgencia.

Los investigadores procuran acceder a las cámaras de seguridad que hay en la zona para identificar a los responsables. Hay un detenido: un dominicano de 37 años con antecedentes por lesiones y tenencia de drogas.

En el lugar trabajó Policía Científica, el Departamento de Homicidios y la Fiscalía.