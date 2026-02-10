RECIBÍ EL NEWSLETTER
Las piedras, canelones

Imputan a joven de 21 años por abuso sexual contra la hija de su pareja, una niña de 10 años

Al imputado le encontraron en su celular un video con la menor. Irá a prisión preventiva, luego de que la madre de la víctima hizo la denuncia el domingo pasado.

El imputado fue enviado a prisión preventiva, a la espera de fallo judicial definitivo.

imputado-abuso-sexual-las-piedras-menor

Un joven de 21 años fue imputado a primera hora de la tarde de este martes en Las Piedras, Canelones, por dos delitos de abuso sexual agravados y almacenamiento de contenido pornográfico.

Es acusado de haber abusado sexualmente de la hija de su pareja, una niña de 10 años. La madre de la menor presentó la denuncia el domingo pasado, supo Subrayado.

En el celular, al imputado se le encontró un video con la menor. Mientras se lo investiga, fue enviado a prisión preventiva por 120 días. Antes de ese lapso, la Justicia fallará de forma definitiva.

condenaron a 16 anos de carcel al conductor que mato a un hombre a tiros cerca del parque roosevelt
Seguí leyendo

Condenaron a 16 años de cárcel al conductor que mató a un hombre a tiros cerca del Parque Roosevelt
Temas de la nota

Lo más visto

video
BASF Services Americas

Importante empresa de servicios inicia fuerte reducción de personal
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
RÍO NEGRO

Camioneta con un tráiler cargado con colmenas estacionada en la banquina fue embestida por otro vehículo
Accidente laboral

Un trabajador murió mientras armaba una estructura de hierro en una barraca en Las Piedras
Canelones

Doble homicidio en Las Piedras: hombres fueron atacados a tiros en plena calle

Te puede interesar

MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay video
REUNIÓN ESTA SEMANA

MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay
Foto: FocoUy
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA

BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
Megaoperativo en el Marconi: 20 allanamientos simultáneos con cinco detenidos, cuatro son menores, por tres homicidios video
DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS

Megaoperativo en el Marconi: 20 allanamientos simultáneos con cinco detenidos, cuatro son menores, por tres homicidios

Dejá tu comentario