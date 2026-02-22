RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Dos delincuentes en moto dispararon contra dos hombres que estaban afuera de un comercio; uno falleció

El homicidio se registró en la mañana de este domingo, en Manuel Acuña y del Fuerte.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Archivo.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Archivo.

Dos delincuentes que circulaban en moto dispararon a dos hombres, que estaban afuera de un comercio: uno murió y el otro resultó herido.

La Policía investiga el homicidio que ocurrió en la mañana de este domingo, en Manuel Acuña y del Fuerte, barrio Maroñas.

Cámaras de seguridad registraron el momento en el que las víctimas estaban fuera del comercio, cuando pasaron dos personas con casco en una moto, el acompañante descendió, disparó y se fugó.

Foto: Subrayado. Escena de la balacera en Peñarol.
Delincuentes dispararon contra un auto de la Policía en el barrio Peñarol: hubo enfrentamiento

El herido, recibió disparo a nivel de abdomen. En la escena había 11 vainas.

Fiscalía de Homicidios de 3ºTurno está a cargo de la investigación.

