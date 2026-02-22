Dos delincuentes en moto dispararon contra dos hombres que estaban afuera de un comercio; uno falleció

Dos delincuentes que circulaban en moto dispararon a dos hombres, que estaban afuera de un comercio: uno murió y el otro resultó herido.
El homicidio se registró en la mañana de este domingo, en Manuel Acuña y del Fuerte.
Cámaras de seguridad registraron el momento en el que las víctimas estaban fuera del comercio, cuando pasaron dos personas con casco en una moto, el acompañante descendió, disparó y se fugó.
Delincuentes dispararon contra un auto de la Policía en el barrio Peñarol: hubo enfrentamiento
El herido, recibió disparo a nivel de abdomen. En la escena había 11 vainas.
Fiscalía de Homicidios de 3ºTurno está a cargo de la investigación.
