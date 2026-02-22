Dos delincuentes en moto dispararon contra dos hombres que estaban afuera de un comercio; uno falleció

Dos delincuentes que circulaban en moto dispararon a dos hombres, que estaban afuera de un comercio: uno murió y el otro resultó herido.

La Policía investiga el homicidio que ocurrió en la mañana de este domingo, en Manuel Acuña y del Fuerte, barrio Maroñas.

Cámaras de seguridad registraron el momento en el que las víctimas estaban fuera del comercio, cuando pasaron dos personas con casco en una moto, el acompañante descendió, disparó y se fugó.

El herido, recibió disparo a nivel de abdomen. En la escena había 11 vainas.

Fiscalía de Homicidios de 3ºTurno está a cargo de la investigación.