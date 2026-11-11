IMM asegura que "no recibió ninguna denuncia" por persecución sindical, tras cuestionamientos de Adeom

La Intendencia de Montevideo responde a críticas de Adeom y asegura que no hubo denuncias presentadas por persecución sindical. En un comunicado la comuna reafirmó su “compromiso con la libertad sindical y derecho de los trabajadores”.

En ese sentido, señalan que “la Administración no admite ninguna forma de persecución sindical” y que hay disposición al diálogo por parte de las autoridades.

“El diálogo es fundamental para prevenir y resolver conflictos, especialmente cuando estos pueden afectar la prestación de los servicios públicos y, en consecuencia, a la ciudadanía, que es el centro de la gestión”, indica el texto. “Desde que asumieron, han mantenido más de 250 reuniones con representantes de Adeom para abordar los distintos asuntos vinculados a las condiciones de trabajo y al funcionamiento de los servicios”, agrega.

Además, desde la Intendencia aseguran que no hubo denuncias. "La administración no recibió ninguna denuncia sobre las situaciones de presunta persecución sindical que ahora se plantean ante la inspección general del trabajo", dice el comunicado.

El domingo, la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, dijo a Subrayado que están muy preocupados ya que en 35 años de un gobierno del Frente Amplio, el gremio va a realizar una denuncia a la Infección General de Trabajo. Además, destacó que los casos se incrementaron con la administración de Mario Bergara.