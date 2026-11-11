Gobierno ampliará a 35.000 beneficiarios de las becas Butiá para 2027, anunció el ministro Mahía

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, indicó este miércoles que el Poder Ejecutivo prevé ampliar a 35.000 beneficiarios de las becas Butiá para 2027.

Los postulantes deben ser estudiantes de un centro educativo público, en curso o por cursar, la educación media básica o superior en cualquier liceo o UTU del país; tener entre 11 y 21 años cumplidos al 30 de abril del año de la postulación; y aceptar el acuerdo educativo que consiste en asistir a clase y cumplir con las actividades educativas. El pago mensual de la beca depende del cumplimiento del compromiso.

El monto depende del año de cursado. En el caso de la educación media básica (1º, 2º y 3º), el cobro será de 13.000 pesos. Si el alumno cursa primer año de educación superior la beca es de 17.000 pesos, si cursa segundo es de 21.000 pesos y si es tercero, 25.000 pesos.

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"Cada persona efectivamente usufructúa algo que el Estado le brinda para mejorar sus posibilidades de seguir estudiando y que en la sociedad pueda desarrollarse y aportar más a la misma", indicó.

El ministro llamó a un debate con la sociedad y el sistema político, y reivindicó el sistema de becas como una herramienta válida de política pública para generar un Uruguay mejor.

El período para solicitar la beca es del 17 de noviembre al 16 de marzo.