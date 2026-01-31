Identificaron y detuvieron al conductor que atropelló y mató a un peatón en ruta 7

La víctima tenía 54 años.

Un peatón de 54 años murió tras ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 52 de la ruta 7, en las cercanías de San Jacinto, departamento de Canelones. El episodio ocurrió en la madrugada de este sábado, en los primeros minutos del día.

En el lugar trabajó Policía Caminera, que encontró restos plásticos y otros elementos que presuntamente pertenecían al vehículo involucrado, cuyo conductor se había retirado del lugar sin brindar asistencia. En un primer momento no se contaba con datos del auto ni de quien lo manejaba.

En las últimas horas, el Departamento de Homicidios de Canelones logró identificar el vehículo y a su conductor, un hombre de 50 años de la zona, dijeron a Subrayado fuentes policiales. La identificación fue posible tras un seguimiento de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

El hombre fue detenido y quedó a disposición de la fiscal letrada de Pando, Gabriela Yanieri. La investigación continúa a cargo de la Fiscalía de Pando y de la Seccional 13 de Canelones.

Temas de la nota atropellado

Canelones

peatón

San Jacinto