Un peatón fue atropellado, murió y el conductor del vehículo escapó

Un peatón de 54 años murió al ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 52 de la ruta 7, cerca de San Jacinto, en Canelones. Ocurrió en la madrugada, en los primeros minutos de este sábado.
El atropellamiento ocurrió en ruta 7, cerca de San Jacinto, en Canelones. La Policía busca identificar el vehículo y a su conductor.
En la escena la Policía Caminera ubicó plásticos y otros elementos que, presuntamente, pertenecían al vehículo involucrado, del que no hay datos.
La Policía trabajó en el lugar y busca, por estas horas, identificar el vehículo y su conductor, que permanece prófugo.
Identificaron y detuvieron al conductor que atropelló y mató a un peatón en ruta 7
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Pando y de la Seccional 13 de Canelones.
