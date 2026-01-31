Un peatón fue atropellado, murió y el conductor del vehículo escapó

La víctima tenía 54 años.

Un peatón de 54 años murió al ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 52 de la ruta 7, cerca de San Jacinto, en Canelones. Ocurrió en la madrugada, en los primeros minutos de este sábado.

En la escena la Policía Caminera ubicó plásticos y otros elementos que, presuntamente, pertenecían al vehículo involucrado, del que no hay datos.

La Policía trabajó en el lugar y busca, por estas horas, identificar el vehículo y su conductor, que permanece prófugo.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Pando y de la Seccional 13 de Canelones.