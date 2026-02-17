RECIBÍ EL NEWSLETTER
SOLIDARIDAD CARNAVALERA

Humoristas Los Rolin colaboran con pareja de pancheros estafada en Maldonado: "Hay mucha más gente buena que mala"

El grupo vio la noticia y decidió ayudar a Wilson y a Susana comprándoles panchos, ya que este martes actúan en Maldonado.

Humoristas Los Rolin colaborarán con Wilson y Susana, la pareja que vende panchos en Maldonado y fue estafada con billetes falsos en las afueras del Campus durante el partido entre Central Español y Peñarol el pasado domingo.

El director del grupo, Martín Prado, dijo a Subrayado que la idea surgió en el grupo de WhatsApp ya que este martes actúan en Maldonado. "Aunque sea hacerle saber a Wilson y a su señora que hay mucha más gente buena que la mala", destacó.

Y agregó: "¿Por qué no vamos y le compramos todo a Wilson que le pasó esto con los billetes falsos?, ahí todos dijeron sí claro, dale, dale; somos de buen comer asique vamos a dejar algo ahí".

El músico del grupo, Ignacio Olveira, expresó que la idea es colaborar con un laburante que vive del día a día.

Por su parte, Carla Caballero dijo que es arrimarse a lo popular y que el Carnaval mueve mucho eso. "A nosotros nos pasa de ir por los barrios acá en Montevideo y siempre hay un panchero afuera, el de la torta frita, a cualquiera le puede pasar", indicó.

Wilson y Susana, una pareja que se dedica a vender panchos, fue estafada en unos $ 30.000 frente al Campus de Maldonado mientras se disputaba el partido entre Central Español y Peñarol.

En diálogo con Subrayado, Wilson comentó que se dieron cuenta esta mañana cuando fueron a pagar a las consignaciones. "La comerciante se dio cuenta que eran falsos. Vinimos a casa y certificamos que eran 7 falsos", dijo.

