Hubo tres días con mucha lluvia en el sur del país y acumulados diarios de 100 mm y aún más en varias zonas

De acuerdo a los últimos informes pluviométricos del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ), las lluvias caídas desde el viernes hasta el domingo y parte de este lunes inclusive, dejaron acumulados diarios de 100 mm y más en distintas zonas del sur del país, donde se precisaban las precipitaciones por la sequía de los últimos meses.

El informe publicado este lunes de mañana (con el registro de las últimas 24 horas) da cuenta de lluvias copiosas en Montevideo y Canelones .

Aquí se registran las lluvias del domingo que provocaron inundaciones en algunos barrios de Montevideo, como el Cerro, Parque Batlle y la Aguada.

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Según el informe del Inumet, los máximos acumulados se dieron en Canelones: Soca y la zona del aeropuerto de Carrasco, con 115 y 114 mm respectivamente, seguidos de Atlántida con 94 mm. En Montevideo, Meteorlogía registró 93 mm en el aeropuerto de Melilla, 89 mm en el Prado.

Sin embargo, la Intendencia de Montevideo registró acumulados mayores, con 121 mm en el Cerro, 108 en Carrasco y 99 en La Blanqueada.

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Domingo

El informe del Inumet publicado el domingo de mañana (con datos actualizados hasta las 7 AM) indica que las lluvias máximas estuvieron en Durazno, con acumulados de 92 a 106 mm, y en Florida, con 69 mm.

LLUVIAS-DOMINGO-7-AM

Sábado

Por su parte, el informe publicado el sábado de mañana, con registros de las 24 horas anteriores, indica que los máximos acumulados se dieron en Soriano, de 65 a 98 mm.

LLUVIAS-SABADO-7AM

Los mapas de lluvia publicados por el Inumet muestras de forma gráfica dónde llovió más. Se observa que de viernes y sábado hasta el domingo y la mañana del lunes, las precipitaciones se concentraron en el sur del país, en zonas donde se esperaba el agua para aliviar en algo los efectos de la sequía.

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