Rige doble advertencia de Inumet por lluvias: naranja y amarilla en varias zonas del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble advertencia meteorológica, una de nivel naranja por persistencia de lluvias copiosas y otra amarilla por lluvias abundantes. Se actualizará a la hora 14:00.

Según el organismo, un frente semi-estacionario afecta el país y genera tormentas, algunas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas se podrán registrar lluvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Inumet indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia naranja.

Seguí leyendo Advertencia amarilla por la persistencia de tormentas fuertes y lluvias abundantes

Canelones: Jaureguiberry.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: Arachania, Cabo Polonio, La Paloma, La Pedrera, Puente Valizas, Puerto de los Botes y Rocha.

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Montevideo: todo el departamento.

Canelones: Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Florida: Alejandro Gallinal, Casupa, Chamizo, Fray Marcos, Nico Pérez, Reboledo y San Gabriel.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Rocha: Aguas Dulces, Barrio Pereira, Barrio Torres, Capacho, Castillos, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Punta del Diablo y Velázquez.

San José: Ciudad del Plata.