Inundaciones en Montevideo por intensas lluvias este domingo: imágenes muestran autos afectados

Las lluvias intensas de este domingo provocaron inundaciones en distintos puntos de Montevideo , con autos afectados por la acumulación de agua.

Imágenes registradas por Subrayado en la calle Ricaldoni, frente al Estadio Centenario y a la altura de Ramón Benzano, muestran vehículos afectados. La mayoría de estos vehículos pertenecen a jugadores de Atenas y de Uruguay Montevideo que iban a disputar un partido en el Palermo.

También hay afectaciones en Avenida del Libertador y La Paz, en Aguada.

lluvias-fotomaxicorreia-avenida-del-libertador-y-la-paz-inundacion Videos: Maximiliano Correia, Subrayado.

Durante la mañana rigieron advertencias amarillas en Montevideo por tormentas y lluvias abundantes, mientras que para avanzada la tarde se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, sin precipitaciones.

También se generó acumulación de agua en la rotonda de Avenida Batlle y Ordóñez y General Flores.