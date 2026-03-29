Las lluvias intensas de este domingo provocaron inundaciones en distintos puntos de Montevideo, con autos afectados por la acumulación de agua.
Inundaciones en Montevideo por intensas lluvias este domingo: imágenes muestran autos afectados
Imágenes registradas por Subrayado en Ricaldoni, frente al Estadio Centenario, y en avenida Libertador y La Paz muestran calles inundadas y varios autos afectados.
Imágenes registradas por Subrayado en la calle Ricaldoni, frente al Estadio Centenario y a la altura de Ramón Benzano, muestran vehículos afectados. La mayoría de estos vehículos pertenecen a jugadores de Atenas y de Uruguay Montevideo que iban a disputar un partido en el Palermo.
También hay afectaciones en Avenida del Libertador y La Paz, en Aguada.
Inumet actualizó advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas: mirá el detalle
Durante la mañana rigieron advertencias amarillas en Montevideo por tormentas y lluvias abundantes, mientras que para avanzada la tarde se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, sin precipitaciones.
También se generó acumulación de agua en la rotonda de Avenida Batlle y Ordóñez y General Flores.
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