RECIBÍ EL NEWSLETTER
LLUVIAS ABUNDANTES

Inundaciones en Montevideo por intensas lluvias este domingo: imágenes muestran autos afectados

Imágenes registradas por Subrayado en Ricaldoni, frente al Estadio Centenario, y en avenida Libertador y La Paz muestran calles inundadas y varios autos afectados.

Videos: Martín Abreu, Subrayado.

 

Videos: Martín Abreu, Subrayado.

Videos: Martín Abreu, Subrayado.

Videos: Maximiliano Correia, Subrayado.

Videos: Maximiliano Correia, Subrayado.

Las lluvias intensas de este domingo provocaron inundaciones en distintos puntos de Montevideo, con autos afectados por la acumulación de agua.

Imágenes registradas por Subrayado en la calle Ricaldoni, frente al Estadio Centenario y a la altura de Ramón Benzano, muestran vehículos afectados. La mayoría de estos vehículos pertenecen a jugadores de Atenas y de Uruguay Montevideo que iban a disputar un partido en el Palermo.

También hay afectaciones en Avenida del Libertador y La Paz, en Aguada.

Foto: FocoUy.
Seguí leyendo

Inumet actualizó advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas: mirá el detalle
lluvias-fotomaxicorreia-avenida-del-libertador-y-la-paz-inundacion
Videos: Maximiliano Correia, Subrayado.

Videos: Maximiliano Correia, Subrayado.

Durante la mañana rigieron advertencias amarillas en Montevideo por tormentas y lluvias abundantes, mientras que para avanzada la tarde se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, sin precipitaciones.

También se generó acumulación de agua en la rotonda de Avenida Batlle y Ordóñez y General Flores.

image
Temas de la nota

Lo más visto

Internaron al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a menores
CANELONES

Internaron al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a menores
Diluvia en varios departamentos

Rige doble advertencia de Inumet por lluvias: naranja y amarilla en varias zonas del país
QUÉ PASA SI SE CORTA 18 POR UNA MANIFESTACIÓN

Prohibición de estacionar, menos ómnibus y cambio de sentido: así quedan las calles paralelas con la reforma en 18 de Julio
MAL TIEMPO ESTE SÁBADO

Advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas y mucha lluvia
ASÍ QUEDÓ EL DISEÑO DE 18 de JULIO

La IMM publicó el informe final con imágenes y explicaciones de cómo quedará 18 de Julio con el nuevo sistema de ómnibus

Te puede interesar

Foto: Gendarmería, Argentina.
bolivianos detenidos

Dos camiones con precursor químico salieron de Fray Bentos rumbo a Bolivia y fueron incautados en Argentina con documentación falsa
Foto: Yanina Gasañol, Subrayado. Operativo en Puerto del Buceo, Montevideo.
Río de la plata

Hombre cayó al agua desde una embarcación que salió de Puerto del Buceo y hay operativo de búsqueda
Foto: FocoUy.
pronóstico

Inumet actualizó advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas: mirá el detalle

Dejá tu comentario