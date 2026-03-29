Dos camiones con precursor químico salieron de Fray Bentos rumbo a Bolivia y fueron incautados en Argentina con documentación falsa

Dos camiones salieron de Fray Bentos con destino a Bolivia con acetato de etilo, un precursor químico para hacer pintura, y fueron detenidos en la frontera entre Argentina y Bolivia por llevar documentación apócrifa.

Durante la inspección, los efectivos de Gendarmería constataron inconsistencias en los papeles, lo que derivó en un control más exhaustivo. Allí se verificó que uno de los camiones transportaba 95 tambores y el otro 96, todos rotulados como acetato de etilo, con un peso individual de 184 kilos. El total alcanzó los 35.144 kilos, una sustancia incluida en la lista II de precursores químicos según la legislación argentina.

El caso fue informado por Gendarmería el pasado 18 de marzo y ha derivado en comunicaciones entre ambos países.

fotogendarmeria-precursor-quimico-acetato-de-etilo-camiones-cargamento-fray-bentos-argentina-dos Foto: Gendarmería, Argentina.

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que los camioneros, ambos de nacionalidad boliviana, presentaron documentación apócrifa al pasar por el puente General San Martín, en Fray Bentos. Eso se estableció en la comunicación entre autoridades de Argentina y Uruguay, tras la incautación.

La empresa, que importa y exporta productos químicos industriales, está legalmente establecida en Uruguay. Desde Aduanas Uruguay señalaron que no se había recibido ninguna alerta previa de organismos internacionales como Interpol o la DEA que hiciera sospechar sobre la operación y aclararon que, al tratarse de un envío en tránsito, el contralor corresponde al país por el que circula, en este caso Argentina.

La División de Análisis de Riesgo de Aduanas elaboró un informe del caso que fue enviado al Ministerio de Salud Pública y a la Dirección de Narcóticos del Ministerio del Interior.

Desde el Ministerio del Interior señalaron a Subrayado que la carga salió de Uruguay como una exportación. Se trata de una sustancia legal que Uruguay exporta a Bolivia y que se aguardan detalles sobre la documentación presentada.

fotogendarmeria-precursor-quimico-acetato-de-etilo-camiones-cargamento-fray-bentos-argentina-tres Foto: Gendarmería, Argentina.

En tanto, en Argentina fueron separados de su cargo de forma preventiva cuatro jefes de Aduana de Gualeguaychú —ubicada frente a Fray Bentos— mientras se investiga el ingreso irregular de esos precursores químicos al país. El cargamento fue incautado en el norte argentino, en la frontera con Bolivia.

La Sede Fiscal Descentralizada de Orán dispuso la detención de los camioneros bolivianos y la incautación de los camiones, celulares y otros elementos de interés para la investigación.