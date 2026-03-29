El Instituto Uruguayo de Meteorología volvió a actualizar a las 17:05 la advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes.
Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en parte del país
Montevideo ya no está bajo advertencia. En las zonas afectadas puede haber granizo, actividad eléctrica y vientos.
Las lluvias se generan por frente semiestacionario que afecta el país. Puede registrarse ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".
Ahora rige hasta las 19:30 horas, aunque puede ser actualizada antes si así lo sugiere el pronóstico.
Acumulados superiores a 120 milímetros en algunas zonas de Montevideo por las intensas lluvias
Principales localidade:
Cerro Largo: Todo el departamento.
Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carmen, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.
Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupa, Cerro Chato, Fray Marcos, Nico Pérez, Reboledo y San Gabriel.
Lavalleja: Todo el departamento.
Maldonado: Aiguá, El Edén, José Ignacio y Los Talas.
Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Las Flores, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
Rocha: Todo el departamento.
Tacuarembó: Caraguata, Clara, Las Toscas, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y San Gregorio de Polanco.
Treinta y Tres: Todo el departamento.
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