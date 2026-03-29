Acumulados superiores a 120 milímetros en algunas zonas de Montevideo por las intensas lluvias

Las intensas lluvias afectaron Montevideo durante la mañana y primeras horas de la tarde de este domingo 29 de marzo, provocando anegamientos y complicaciones en distintos puntos de la capital.

Según datos de la red hidrometeorológica de la Intendencia de Montevideo se registraron acumulados excepcionales en muy corto tiempo. El barrio Cerro fue la zona más afectada, con 121 milímetros hasta las 15.45 horas. Le siguieron Carrasco con 108 mm y La Blanqueada con 99 mm, cifras que explican las dificultades en el tránsito y las imágenes de vehículos atrapados que circularon en redes sociales durante la jornada.

Hasta la hora 13 de este domingo, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) Montevideo recepcionó denuncias por 22 eventos de obstrucciones en la red de saneamiento. Equipos de trabajo desplegados en el territorio, con camiones y cuadrillas, continúan atendiendo distintas situaciones.

Además, los tanques ubicados en el liceo 26 y en la zona de quijote han permitido amortiguar el exceso de caudal de aguas pluviales que no logra ser conducido por la red de colectores.

Si bien el impacto no fue uniforme, gran parte de la ciudad presentó niveles críticos de acumulación de agua. Además, desde la comuna se informó que algunos pluviómetros, como los de Paso de la Arena, Chacarita y Casavalle, se encuentran fuera de servicio, por lo que la afectación en esas zonas podría haber sido similar a la de los barrios cercanos.