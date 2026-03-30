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el informe de Nubel Cisneros

Sigue el tiempo inestable con posibles lluvias este lunes, el martes mejora; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este lunes, todavía con posibilidad de lluvias. El martes mejora. El detalle para los próximos días.

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Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este lunes, todavía con posibilidad de lluvias. El martes mejora.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca a templada con restos de nubosidad en las primeras horas en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, inestabilizándose en la noche la costa sureste.

El martes comienza fresco a templado con cielo escasamente nublado, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con buena presencia de Sol, manteniéndose templado en la noche.

jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias
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Jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias

El miércoles la mañana estará templada con cielo ligeramente nublado observándose nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo escasamente nublado, en tanto la noche se presentara fresca.

Lunes 30

Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º

Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º

Zona Norte: máxima 27º y mínima 18º

Martes 31

Zona Norte: máxima 34º y mínima 18º

Zona Norte: máxima 30º y mínima 18º

Zona Norte: máxima 28º y mínima 20º

Miércoles 1 de abril

Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º

Zona Norte: máxima 33º y mínima 16º

Zona Norte: máxima 29º y mínima 18º

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