Sigue el tiempo inestable con posibles lluvias este lunes, el martes mejora; el informe de Nubel Cisneros

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca a templada con restos de nubosidad en las primeras horas en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, inestabilizándose en la noche la costa sureste.