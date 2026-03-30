Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este lunes, todavía con posibilidad de lluvias. El martes mejora.
Sigue el tiempo inestable con posibles lluvias este lunes, el martes mejora; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este lunes, todavía con posibilidad de lluvias. El martes mejora. El detalle para los próximos días.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca a templada con restos de nubosidad en las primeras horas en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, inestabilizándose en la noche la costa sureste.
El martes comienza fresco a templado con cielo escasamente nublado, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con buena presencia de Sol, manteniéndose templado en la noche.
Jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias
El miércoles la mañana estará templada con cielo ligeramente nublado observándose nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo escasamente nublado, en tanto la noche se presentara fresca.
Lunes 30
Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º
Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º
Zona Norte: máxima 27º y mínima 18º
Martes 31
Zona Norte: máxima 34º y mínima 18º
Zona Norte: máxima 30º y mínima 18º
Zona Norte: máxima 28º y mínima 20º
Miércoles 1 de abril
Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º
Zona Norte: máxima 33º y mínima 16º
Zona Norte: máxima 29º y mínima 18º
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