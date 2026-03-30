Bergara sobre inundaciones: "Vamos a estar trabajando para mitigar lo que sucede con las lluvias torrenciales"

El Intendente de Montevideo , Mario Bergara , se refirió a las inundaciones en distintos puntos de la capital por las intensas lluvias de este domingo y habló de "desafío de trabajo" en respuesta a las críticas.

"Se trata en clave de emergencia en esas circunstancias que pasan algunas veces en el año de una lluvia muy intensa en muy corto tiempo que genera lugares de inundación, de desgracia para las personas que viven de manera más precaria", sostuvo y aclaró que los dispositivos de la Intendencia estuvieron trabajando en esta emergencia.

"Vamos a estar trabajando para mitigar lo que sucede todos los años cuando hay lluvias torrenciales", sostuvo.

Sobre la zona de La Paz, Libertador y alrededores, Bergara explicó que la solución "es compleja pero tenemos que abordar" y que "tiene que ver con múltiples dimensiones".

También se refirió a situaciones más complejas y recurrentes como la que sucedió en el barrio 3 de Octubre, en el que los vecinos esperan el realojo. "Hay un plan que no nace ahora, que ya se viene desplegando, de coordinación de realojos de asentamientos liderados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en donde la Intendencia tiene un rol también fundamental", dijo y afirmó que continúan trabajando en ese sentido.