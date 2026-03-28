RECIBÍ EL NEWSLETTER
QUÉ PASA SI SE CORTA 18 POR UNA MANIFESTACIÓN

Prohibición de estacionar, menos ómnibus y cambio de sentido: así quedan las calles paralelas con la reforma en 18 de Julio

El nuevo sistema de transporte con troncal exclusivo para ómnibus en el medio de 18 de Julio transforma también la circulación en las calles paralelas. Los detalles en esta nota.

omnibus-por-18-de-julio-transporte-buses
Troncal-18-de-Julio-con-desvíos-si-se-corta-18
Troncal-18-de-Julio-con-el-sentido-de-las-calles-paralelas
Troncal-18-del-Obelisco-a-la-IMM

La Intendencia de Montevideo publicó el viernes de noche el informe final de la reforma del transporte colectivo, que incluye con un troncal central exclusivo para ómnibus en 18 de Julio, y modificaciones en las calle paralelas, así como en las transversales.

En la zona circundante a 18 de Julio habrá menos ómnibus, prohibición de estacionar en algunas calles y el cambio de sentido de Soriano, que pasará a ser una vía de salida del Centro (hacia el este) y no de entrada (hacia Ciudad Vieja) como es ahora.

Al sur de 18 de Julio

En cuando a las calles que serán salida del Centro, se destaca entonces el cambio de sentido de Soriano, con la prohibición de estacionar sobre el costado sur de la calle (circulación hacia el este).

la imm publico el informe final con imagenes y explicaciones de como quedara 18 de julio con el nuevo sistema de omnibus
Seguí leyendo

La IMM publicó el informe final con imágenes y explicaciones de cómo quedará 18 de Julio con el nuevo sistema de ómnibus

Los ómnibus que hoy circulan por San José (de salida) pasarán a Soriano, y los que van por Soriano (que ahora son de ingreso al Centro) se trasladan a Canelones, que seguirá siendo una vía de ingreso hacia Ciudad Vieja.

Por este cambio, en Canelones se prohibirá estacional en la margen norte de la calle, “para mejorar la fluidez del transporte público sobre esa calle”, dice el informe de la Intendencia.

Al norte de 18 de Julio

Entre los cambios que implica el nuevo sistema, la Intendencia decidió incorporar el sistema de líneas suburbanas al troncal que irá por 18 de Julio. Por esta razón “se libera espacio en Paysandú para el transporte particular”, detalla el informe.

Además, en las vías de ingreso al Centro, se prohibirá estacionar en Colonia sobre ambas aceras en el tramo que va de 8 de Octubre y Martín C. Martínez.

Tampoco se podrá estacionar en el costado norte de la calle Uruguay, “cambiando el sentido de Martín C. Martínez hasta Uruguay para facilitar su acceso desde Colonia”, dice el documento.

Con este cambio se sacan los ómnibus de Colonia y se los traslada a Uruguay, “dejando Colonia como calle de uso preferente de transporte particular”, explica la Intendencia.

Esto también se hace por que en 18 de Julio, desde Ejido hasta plaza Independencia, se quita el carril especial para los vehículos particulares en el sentido de ingreso, hacia Ciudad Vieja.

En ese tramo solo quedará el carril para vehículos particulares de salida, hacia el Obelisco.

Troncal-18-de-Julio-con-el-sentido-de-las-calles-paralelas

Rutas alternativas al troncal central cuando se corta 18 de Julio

La Intendencia de Montevideo también definió las rutas alternativas que tendrán los ómnibus especiales (articulados) del troncal central cuando por alguna razón se corte el tránsito en 18 de Julio, por ejemplo durante marchas o manifestaciones.

“Respecto a la gestión de desvíos, en caso de que estos sean necesarios, se presenta una alternativa para los buses articulados, entre Fernández Crespo y la plaza Independencia.

Este recorrido alternativo tendrá a Soriano como vía de salida del Centro y a Uruguay como calle de ingreso, con cuatro paradas transitorias en cada tramo.

Ambos tramos alternativos volverán al troncal central de 18 de Julio a la altura de Fernández Crespo, como se ve en el siguiente mapa.

Troncal-18-de-Julio-con-desvíos-si-se-corta-18
Temas de la nota

Lo más visto

video
LA FIJACIÓN PASA DE BIMENSUAL A MENSUAL

Gobierno subió 7% los combustibles desde el 1° de abril: el precio de la nafta será $82,27 y el del gasoil $50,63
EN REDES SOCIALES

El MPP tras suba de los combustibles: "Si gobernara el Partido Nacional el aumento sería el doble"
AUMENTA 7%

Para presidente de ARU es "lógico" el aumento de combustibles pero pide sacar subsidios de supergás y boletos 
ASÍ QUEDÓ EL DISEÑO DE 18 de JULIO

La IMM publicó el informe final con imágenes y explicaciones de cómo quedará 18 de Julio con el nuevo sistema de ómnibus
MAL TIEMPO ESTE SÁBADO

Advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas y mucha lluvia

Te puede interesar

La IMM publicó el informe final con imágenes y explicaciones de cómo quedará 18 de Julio con el nuevo sistema de ómnibus video
ASÍ QUEDÓ EL DISEÑO DE 18 de JULIO

La IMM publicó el informe final con imágenes y explicaciones de cómo quedará 18 de Julio con el nuevo sistema de ómnibus
Prohibición de estacionar, menos ómnibus y cambio de sentido: así quedan las calles paralelas con la reforma en 18 de Julio
QUÉ PASA SI SE CORTA 18 POR UNA MANIFESTACIÓN

Prohibición de estacionar, menos ómnibus y cambio de sentido: así quedan las calles paralelas con la reforma en 18 de Julio
Inisa cerró la unidad de seguridad de Bulevar Artigas y trasladó a 14 internos tras dos motines con toma de rehenes
RECLUSIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES

Inisa cerró la unidad de seguridad de Bulevar Artigas y trasladó a 14 internos tras dos motines con toma de rehenes

Dejá tu comentario