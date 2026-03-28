Prohibición de estacionar, menos ómnibus y cambio de sentido: así quedan las calles paralelas con la reforma en 18 de Julio

La Intendencia de Montevideo publicó el viernes de noche el informe final de la reforma del transporte colectivo, que incluye con un troncal central exclusivo para ómnibus en 18 de Julio , y modificaciones en las calle paralelas, así como en las transversales.

En la zona circundante a 18 de Julio habrá menos ómnibus, prohibición de estacionar en algunas calles y el cambio de sentido de Soriano, que pasará a ser una vía de salida del Centro (hacia el este) y no de entrada (hacia Ciudad Vieja) como es ahora.

En cuando a las calles que serán salida del Centro, se destaca entonces el cambio de sentido de Soriano, con la prohibición de estacionar sobre el costado sur de la calle (circulación hacia el este).

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Los ómnibus que hoy circulan por San José (de salida) pasarán a Soriano, y los que van por Soriano (que ahora son de ingreso al Centro) se trasladan a Canelones, que seguirá siendo una vía de ingreso hacia Ciudad Vieja.

Por este cambio, en Canelones se prohibirá estacional en la margen norte de la calle, “para mejorar la fluidez del transporte público sobre esa calle”, dice el informe de la Intendencia.

Al norte de 18 de Julio

Entre los cambios que implica el nuevo sistema, la Intendencia decidió incorporar el sistema de líneas suburbanas al troncal que irá por 18 de Julio. Por esta razón “se libera espacio en Paysandú para el transporte particular”, detalla el informe.

Además, en las vías de ingreso al Centro, se prohibirá estacionar en Colonia sobre ambas aceras en el tramo que va de 8 de Octubre y Martín C. Martínez.

Tampoco se podrá estacionar en el costado norte de la calle Uruguay, “cambiando el sentido de Martín C. Martínez hasta Uruguay para facilitar su acceso desde Colonia”, dice el documento.

Con este cambio se sacan los ómnibus de Colonia y se los traslada a Uruguay, “dejando Colonia como calle de uso preferente de transporte particular”, explica la Intendencia.

Esto también se hace por que en 18 de Julio, desde Ejido hasta plaza Independencia, se quita el carril especial para los vehículos particulares en el sentido de ingreso, hacia Ciudad Vieja.

En ese tramo solo quedará el carril para vehículos particulares de salida, hacia el Obelisco.

Troncal-18-de-Julio-con-el-sentido-de-las-calles-paralelas

Rutas alternativas al troncal central cuando se corta 18 de Julio

La Intendencia de Montevideo también definió las rutas alternativas que tendrán los ómnibus especiales (articulados) del troncal central cuando por alguna razón se corte el tránsito en 18 de Julio, por ejemplo durante marchas o manifestaciones.

“Respecto a la gestión de desvíos, en caso de que estos sean necesarios, se presenta una alternativa para los buses articulados, entre Fernández Crespo y la plaza Independencia.

Este recorrido alternativo tendrá a Soriano como vía de salida del Centro y a Uruguay como calle de ingreso, con cuatro paradas transitorias en cada tramo.

Ambos tramos alternativos volverán al troncal central de 18 de Julio a la altura de Fernández Crespo, como se ve en el siguiente mapa.