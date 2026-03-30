Oposición señala que el gobierno "hizo caja" con los combustibles en 2025 y que con eso podría haber evitado la suba de 7%

El gobierno decidió aumentar desde el miércoles 1 de abril el precio de los combustibles 7%, tanto en las naftas como el gasoil y el supergás, lo que provocó críticas en la oposición y la convocatoria al Parlamento de la ministra de Industria, Fernanda Cardona.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala y su par colorado Felipe Schipani, dicen que el gobierno hizo caja durante el 2025 cuando el petróleo se mantuvo por debajo de 70 dólares y no bajó el precio de los combustibles del mercado interno en la misma relación, y que con eso podría haber evitado el aumento que rige desde abril.

“La suba de los precios del petróleo creo que le dan la excusa, o por lo menos una razón objetiva al gobierno para trasladar esa escalada de los precios del crudo a los precios internos. Eso es un dato objetivo”, dijo Abdala, y agregó: “El gobierno ha perdido legitimidad en todo esto en cuanto a que modifica por segunda vez al cabo de un año de gestión la paramétrica en cuanto al seguimiento del valor del precio del petróleo y la incidencia en los precios internos”.

Entonces, sobre el aumento, expresó: “Ahora, como el precio del petróleo subió se propone revisarlo todos los meses. Está claro que en los meses anteriores, cuando el petróleo cotizaba promedialmente entre 60 y 70 dólares por barril, ahí se generó un ahorro, el gobierno hizo caja y eso no lo trasladó a los precios en término de bajar el precio de la nafta y el gasoil. Creo que eso es algo que hay que señalarle al gobierno como un aspecto que creo, sin duda, cuestiona su legitimidad”.

El diputado nacionalista también cuestionó al gobierno por aumentar el supergás de la misma forma que los combustibles, siendo un producto de consumo masivo en muchas familias, básicamente para cocinar y en invierno para la calefacción.

ABDALA COMBUSTIBLE

Felipe Schipani

El diputado colorado apuntó en el mismo sentido: “Hay un elemento que hay que tener presente, que es un estudio que hizo el Centro de Estudios de Políticas Públicas, y es que de marzo a diciembre del año 2025 hubo un sobreprecio en los costos de los combustibles de 88 millones de dólares. O sea que Ancap cobró de más, en virtud del precio de paridad de importación, 88 millones de dólares, de caja que hizo el gobierno”.

“Bien podría, habiendo utilizado ese recurso de cobrar de más, ahora, con esos 88 millones de dólares, aguantar el precio de los combustibles”, agregó Schipani.

Consultado sobre la decisión del gobierno de aumentar pero por debajo de lo que marcaba el precio de paridad de importación, Schipani respondió: “Ese es un buen criterio que ha tomado el gobierno, siguiendo el criterio que tomó la coalición en 2022, ante una situación más complicada, porque el barril de petróleo estaba a 140 dólares, hoy está a 107, y en aquel entonces el ajuste fue muy por debajo de lo que indicaba la paridad de importación”.