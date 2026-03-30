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Hay "quiebre de stock" de combustible en "algunas estaciones", informan desde la Unión de Vendedores de Nafta

"Van llegando los camiones, se va descargando, se soluciona, pero quiebra stock otra estación y un poco así estamos", sostuvo el gerente de la gremial.

Imagen de archivo. Foto: Foco UY

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"Se está llevando combustible pero venimos del fin de semana donde hubo un consumo alto y con el aviso de aumento de precio está haciendo que haya más demanda de la habitual. Y el viernes no salió combustible de la Tablada por un accidente", explicó.

El empresario habló de "algunas zonas" pero no especificó y aclaró que "van llegando los camiones, se va descargando, se soluciona, pero quiebra stock otra estación y un poco así estamos".

gobierno evalua precio del combustible y no descarta adelantar suba: vamos a tomar una decision respecto a eso
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