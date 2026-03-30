Hay "quiebre de stock" de combustible en "algunas estaciones", informan desde la Unión de Vendedores de Nafta

Imagen de archivo. Foto: Foco UY

Hay "quiebre de stock" de combustible "en algunas estaciones" de servicio en Montevideo, informó Federico de Castro, gerente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay ( Unvenu).

"Se está llevando combustible pero venimos del fin de semana donde hubo un consumo alto y con el aviso de aumento de precio está haciendo que haya más demanda de la habitual. Y el viernes no salió combustible de la Tablada por un accidente", explicó.

El empresario habló de "algunas zonas" pero no especificó y aclaró que "van llegando los camiones, se va descargando, se soluciona, pero quiebra stock otra estación y un poco así estamos".

El viernes, el gobierno anunció el aumento de 7% en los combustibles a partir del 1 de abril.

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