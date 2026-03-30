Hay "quiebre de stock" de combustible "en algunas estaciones" de servicio en Montevideo, informó Federico de Castro, gerente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay ( Unvenu).
Hay "quiebre de stock" de combustible en "algunas estaciones", informan desde la Unión de Vendedores de Nafta
"Van llegando los camiones, se va descargando, se soluciona, pero quiebra stock otra estación y un poco así estamos", sostuvo el gerente de la gremial.
"Se está llevando combustible pero venimos del fin de semana donde hubo un consumo alto y con el aviso de aumento de precio está haciendo que haya más demanda de la habitual. Y el viernes no salió combustible de la Tablada por un accidente", explicó.
El empresario habló de "algunas zonas" pero no especificó y aclaró que "van llegando los camiones, se va descargando, se soluciona, pero quiebra stock otra estación y un poco así estamos".
Seguí leyendo
Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"
El viernes, el gobierno anunció el aumento de 7% en los combustibles a partir del 1 de abril.
Temas de la nota
Lo más visto
INUMET
Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en parte del país
Diluvia en varios departamentos
Rige doble advertencia de Inumet por lluvias: naranja y amarilla en varias zonas del país
LLUVIAS ABUNDANTES
Inundaciones en Montevideo por intensas lluvias este domingo: imágenes muestran autos afectados
bolivianos detenidos
Dos camiones con precursor químico salieron de Fray Bentos rumbo a Bolivia y fueron incautados en Argentina con documentación falsa
QUÉ PASA SI SE CORTA 18 POR UNA MANIFESTACIÓN
Dejá tu comentario