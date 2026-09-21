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bella italia y manga

Hubo dos homicidios el sábado en Montevideo: lo que se sabe de cada uno

En uno de los casos, un policía retirado mató a un militar, también retirado, tras una discusión en un bar.

Escena del homicidio en un bar de Bella Italia.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en un bar de Bella Italia.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en un bar de Bella Italia.

Dos homicidios ocurrieron este sábado en Montevideo: uno en Bella Italia y otro en Manga.

Durante la discusión, salieron hacia afuera del bar y dos de ellos, un policía y un militar retirados, se enfrentaron a tiros. Como consecuencia, el militar retirado, de 63 años, murió en el lugar y el caso pasó al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Foto: Corriere.
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El policía retirado, de 68 años, dijo que disparó para responder al tiro del militar, que lo había herido en un brazo.

En la escena fueron incautadas una pistola calibre 22 y otra 9 milímetros, cuatro casquillos calibre 9 mm y un proyectil. Testigos, cámaras y pericias son analizados por los investigadores para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Otro ataque a tiros y homicidio

Horas antes se había registrado el segundo homicidio, pasado el mediodía, en Columbia y Unión, en el barrio Manga.

La Policía trasladó a un hombre herido de bala, mientras otro se había ido del lugar por sus propios medios hacia un centro asistencial.

Uno de ellos, de 36 años, recibió un disparo en el hombro izquierdo. El otro ingresó en estado grave y murió.

El Departamento de Homicidios investiga las circunstancias del ataque a tiros. En la escena, Policía Científica encontró nueve casquillos de bala calibre 9 mm, que serán periciados.

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