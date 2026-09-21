Orsi se reúne con Lula da Silva este lunes en Nueva York; la agenda del presidente previo a la asamblea de Naciones Unidas

El presidente Yamandú Orsi mantendrá una reunión bilateral con su par de Brasil Lula da Silva, este lunes a las 11:30 horas (hora de Uruguay), en Nueva York, en el marco de la participación de ambos en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

El encuentro de Orsi con Lula ocurre pocas semanas antes de las elecciones presidenciales en Brasil, que lo tienen en un cabeza a cabeza (según las encuestas locales) con Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, procesado por intento de golpe de Estado.

En este sentido, el Frente Amplio se reúne a las 18:30 para analizar las elecciones en Brasil “y sus ecos en la democracia de América Latina”, dice la convocatoria para este lunes en la que participará el Comité Popular de Lucha Aguante a Lula en Uruguay.

Seguí leyendo La agenda del papa León XIV en Uruguay, desde la reunión con Orsi hasta la misa del domingo en Florida

Orsi en Nueva York

La agenda del presidente Orsi en Nueva York comienza este lunes. Además de la reunión con Lula, participará junto a empresarios de un diálogo y debate sobre la Inteligencia Artificial.

El martes estará presente en una actividad organizada por el Consejo de las Américas, organización que nuclea a empresarios.

También tendrá un encuentro con el vicepresidente de Google, Karan Bhatia, y con los presidentes de Paraguay Santiago Peña, y de Bolivia Rodrigo Paz, en el marco de la alianza Urupabol.

También mantendrá una entrevista con su par de Chile José Antonio Kast por el diálogo que impulsa el chileno para combatir al crimen organizado.

Orsi participará de la Asamblea General de Naciones Unidas el jueves 24, cerca del mediodía.