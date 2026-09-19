Un retirado policial mató a tiros a un retirado militar tras una discusión en un bar de Bella Italia

Un retirado policial de 68 años mató a tiros a un retirado militar de 63 durante un enfrentamiento ocurrido en la noche de este sábado en un bar de la zona de Bella Italia.

El crimen ocurrió en la tarde, en Camino Maldonado y Nápoles. Ambos hombres estaban jugando al truco cuando comenzaron una discusión. En determinado momento sacaron armas y se enfrentaron a tiros.

El retirado militar recibió varios impactos de bala en la espalda y el abdomen y murió en la vereda, frente al bar, supo Subrayado.

El retirado policial también resultó herido y fue asistido. Un tercer hombre que estaba en el bar, un cliente, también fue alcanzado por los disparos y resultó herido.

La Policía trabaja en el esclarecimiento del crimen y, de momento, no ha surgido más información al respecto. Se espera que hayan más elementos en las próximas horas.