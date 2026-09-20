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MEDIDAS CAUTELARES

Encargado de un edificio de Punta del Este alquilaba apartamento sin consentimiento del dueño: fue imputado

El caso comenzó a investigarse luego de que el dueño del apartamento detectara que había una persona desconocida viviendo en el lugar.

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Imputaron al encargado de un edificio de Punta del Este que alquilaba los apartamentos de un propietario sin su autorización.

La investigación contra el hombre de 59 años comenzó en junio de 2026. En ese momento, el propietario del apartamento de un edificio ubicado en la calle Herrera y Reissig, denunció usurpación. Había constatado que en su ausencia el lugar había sido ocupado por otra persona.

En primera instancia, la Policía indagó al ocupante. Este, un hombre mayor de edad, declaró que el encargado del edificio le había hecho un contrato de alquiler por dos años.

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Fue así que la Policía citó al encargado, de 59 años y sin antecedentes. La investigación determinó que este hombre realizaba alquileres sin autorización ni conocimiento del dueño.

En los últimos días, el hombre fue imputado como autor de estafa en reiteración real y usurpación en calidad de coautor.

Deberá cumplir medidas cautelares en libertad mientras continúa la investigación, por 120 días.

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