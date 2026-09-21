Hombre de 71 años denunció que le usurparon la casa a punta de pistola en Plácido Ellauri; hay dos detenidos

Un hombre de 71 años denunció que fue amenazado con armas de fuego por parte de dos delincuentes que intentaron sacarlo de su casa en Plácido Ellauri. Ocurrió a las 2:30 en Pasaje Vehicular y Leandro Gómez.

Según supo Subrayado, policías de la Guardia Republicana acudieron al lugar y, la víctima, les dijo que los delincuentes estaban armados dentro de su casa, donde además estaban su nieto de 24 años y su pareja, una joven de 20.

La Policía detuvo, dentro de la vivienda, a un hombre 34 años y cuatro antecedentes penales; el último del año 2019 por homicidio. Intentó huir, pero corrió hacia un dormitorio y enseguida salió con las manos en alto. El segundo es un adolescente de 16 años. Ambos fueron arrestados.

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En el dormitorio, los policías encontraron una pistola Glock modificada para disparar en ráfaga, con un cargador extendido con capacidad para 30 municiones y mirador láser. Además, en la cocina había una segunda pistola Glock. Ambas estaban reportadas como robadas a policías en 2020 y 2022.

A los detenidos se les incautó un auto en el que llegaron y dos celulares que serán periciados para continuar con la investigación por la usurpación de la vivienda.