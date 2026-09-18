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investigan a asesino serial

Policía de Brasil investiga a hombre al que atribuyen 16 homicidios y que fue detenido disfrazado de mujer

El hombre, de 33 años, fue capturado tras 30 horas de cerco policial en una zona boscosa de Paraíba. Al momento del arresto llevaba una peluca negra, ropa de mujer y un bebé en brazos.

Foto: Corriere.

Foto: Corriere.

La Policía Brasil investiga a un hombre de 33 años al que atribuye al menos 16 homicidios cometidos desde mayo en la región de Vale do Mamanguape, en el estado de Paraíba, nordeste del país.

El sospechoso fue detenido el domingo luego de 30 horas de cerco policial en una zona boscosa. Al momento de ser capturado vestía ropa de mujer, llevaba una larga peluca negra y tenía un bebé en brazos. Según la Policía, utilizó esa vestimenta para intentar evadir la captura.

Según la información oficial, el hombre relató su participación en 80 homicidios, pero confirmó su vinculación con 16 casos. De esos, confesó 11 durante el interrogatorio. Se desconoce quiénes eran las víctimas y cómo fueron cometidos los crímenes.

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Semanas antes de su detención, había logrado escapar tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, que lo consideran integrante de un grupo criminal "ultraviolento". En ese operativo fueron incautados chalecos antibalas, la culata de una subametralladora y más de 100 municiones. El detenido reconoció esos elementos como propios durante el interrogatorio.

En un video de su interrogatorio al que accedió AFP, el hombre dijo que actuaba por cuenta propia y negó tener vínculos con organizaciones criminales. Aseguró que sus víctimas estaban "vinculadas al mundo del crimen" y que buscaba hacer justicia por su cuenta ante amenazas contra él y su familia.

"Nunca actué contra ningún padre de familia, madre de familia, trabajador", declaró. También negó ser "una persona psicópata" y afirmó que cometió su primer homicidio cuando tenía 13 años.

FUENTE: AFP.

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