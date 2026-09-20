Una camioneta y un auto chocaron de frente en ruta 9, a la altura del kilómetro 258,5, en Rocha. Otro vehículo chocó por alcance con la camioneta.
Un muerto y varios lesionados tras choque frontal en ruta 9; un tercer vehículo colisionó por alcance
El tránsito está totalmente obstruido en ruta 9, a la altura del kilómetro 258,5, informó Policía Caminera.
El siniestro, con desenlace fatal, ocurrió sobre las 12:35 de este domingo y las causas hasta el momento están por esclarecerse.
El hombre de 73 años que conducía el auto falleció. La camioneta, matrícula brasileña, era conducida por un hombre de 32 años, que iba con dos mujeres de 32 y 29 años, y otro hombre de 34, todos brasileños. Resultaron lesionados, sin riesgo de vida.
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En el vehículo que chocó por alance circulaban un hombre de 58, que resultó con politraumatismos, y una mujer de 52 años que salió ilesa.
La ruta está totalmente obstruida.
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