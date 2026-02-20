Renunció Daniel Ayala como director de Radios Públicas, ante diferencias por presupuesto

El director de Radios Públicas, Daniel Ayala, renunció a su cargo este jueves, por diferencias por presupuesto con el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), dirigido por Érika Hoffmann.

En un mensaje que envió a funcionarios de Radios Públicas, expresó que su decisión, comunicada al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), es por "condiciones y circunstancias, ajenas al personal de RNU, que se dieron para tomar dicha decisión".

"En lo personal, culmina un período de 37 años de tantos momentos compartidos, alegrías y tristezas; encuentros, reencuentros y desencuentros; bienvenidas y despedidas; la vida misma transitando en nuestras queridas radios", escribió Ayala.

Ayala pedía más presupuesto para las Radios Públicas, pero desde el gobierno no lo concedieron.

Temas de la nota Secan

Ministerio de Educación