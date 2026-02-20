RECIBÍ EL NEWSLETTER

Renunció Daniel Ayala como director de Radios Públicas, ante diferencias por presupuesto

En un comunicado a funcionarios de Radios Públicas del Uruguay, Ayala explicó que la decisión fue por "condiciones y circunstancias ajenas al personal".

daniel-ayala-radios-publicas

El director de Radios Públicas, Daniel Ayala, renunció a su cargo este jueves, por diferencias por presupuesto con el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), dirigido por Érika Hoffmann.

En un mensaje que envió a funcionarios de Radios Públicas, expresó que su decisión, comunicada al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), es por "condiciones y circunstancias, ajenas al personal de RNU, que se dieron para tomar dicha decisión".

"En lo personal, culmina un período de 37 años de tantos momentos compartidos, alegrías y tristezas; encuentros, reencuentros y desencuentros; bienvenidas y despedidas; la vida misma transitando en nuestras queridas radios", escribió Ayala.

cardama en diputados: para el frente amplio no se cumplen los requisitos para conformar la comision investigadora
Seguí leyendo

Cardama en Diputados: para el Frente Amplio "no se cumplen los requisitos" para conformar la comisión investigadora

Ayala pedía más presupuesto para las Radios Públicas, pero desde el gobierno no lo concedieron.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
RECLAMÓ POR HERRAMIENTA DE NOTIFICACIÓN

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"
LAVALLEJA

Choque entre dos camiones con remolque dejó a un conductor de 64 años fallecido y uno de 35 salió ileso
FLOR DE MAROÑAS

Bala perdida ingresó a vivienda e impactó contra un termo: "Me salvé, tuve suerte; nací de vuelta", dijo dueño de casa

Te puede interesar

Fotos difundidas por la Intendencia de Maldonado. 
MALDONADO

Guardavidas rescató a dos niños y tres adultos luego de que un catamarán se dio vuelta en Punta del Este
Captura de video cedido a Subrayado.
COMUNICADO

"La violencia no tiene lugar en el deporte": Federación de Básquetbol repudió incidentes tras el clásico
Captura de videos cedidos a Subrayado. video
Hay filmaciones

Disturbios tras el partido entre Unión Atlética y Malvín: hinchas tiraron piedras y botellas contra jugadores e hinchas

Dejá tu comentario