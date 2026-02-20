El director de Radios Públicas, Daniel Ayala, renunció a su cargo este jueves, por diferencias por presupuesto con el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), dirigido por Érika Hoffmann.
Renunció Daniel Ayala como director de Radios Públicas, ante diferencias por presupuesto
En un comunicado a funcionarios de Radios Públicas del Uruguay, Ayala explicó que la decisión fue por "condiciones y circunstancias ajenas al personal".
En un mensaje que envió a funcionarios de Radios Públicas, expresó que su decisión, comunicada al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), es por "condiciones y circunstancias, ajenas al personal de RNU, que se dieron para tomar dicha decisión".
"En lo personal, culmina un período de 37 años de tantos momentos compartidos, alegrías y tristezas; encuentros, reencuentros y desencuentros; bienvenidas y despedidas; la vida misma transitando en nuestras queridas radios", escribió Ayala.
Seguí leyendo
Cardama en Diputados: para el Frente Amplio "no se cumplen los requisitos" para conformar la comisión investigadora
Ayala pedía más presupuesto para las Radios Públicas, pero desde el gobierno no lo concedieron.
Temas de la nota
Lo más visto
ZONAMÉRICA
Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
EN REDES SOCIALES
Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
RECLAMÓ POR HERRAMIENTA DE NOTIFICACIÓN
Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"
LAVALLEJA
Choque entre dos camiones con remolque dejó a un conductor de 64 años fallecido y uno de 35 salió ileso
FLOR DE MAROÑAS
Dejá tu comentario