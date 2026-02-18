RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONDUCTOR DE GRAN HERMANO URUGUAY

"Colo" Gianarelli: "Es el primero nuestro, comienza nuestra historia; le vamos a mostrar al mundo cómo es acá en Uruguay"

La emoción del conductor de "Gran Hermano Uruguay", la expectativa por conocer a los participantes, el arranque y la construcción del reality junto a la gente.

Tras el anuncio oficial este miércoles, Subrayado habló con "Colo". Desde que se enteró que está al frente del gran proyecto de Canal 10, en el marco de los festejos por sus primeros 70 años, todas las noches se hace la misma pregunta: ¿ Cómo será "Gran Hermano Uruguay"?

Lo principal es que los participantes tengan bien claro que se trata de un juego y que la casa de GH sea representativa de la sociedad uruguaya, que haya una mezcla de personas que enriquezca la competencia.

"Es el primero, es el primero nuestro, comienza nuestra historia; le vamos a mostrar al mundo cómo es acá en Uruguay", afirmó.

Espera que se formen vínculos dentro de la casa más famosa de la televisión y que la competencia sirva para derribar el mito de que los uruguayos somos aburridos.

"Es una emoción. Estoy sumamente agradecido. Cuando salió la noticia, yo quería estar ahí, en la conducción. Cuando me enteré fue como una emoción grande", aseguró.

Estos tres años en Canal 10 a "Colo" Gianarelli le cambiaron la vida y lo han forjado en su carrera televisiva como conductor, según sus propias palabras. "Gran Hermano Uruguay" será el primer gran proyecto que comenzará desde cero lo que le permitirá darle su impronta personal.

Además de la competencia, destacó la adrenalina de las transmisiones en vivo y que junto a la gente irá haciendo "Gran Hermano Uruguay".

