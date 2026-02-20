Disturbios tras el partido entre Unión Atlética y Malvín: hinchas tiraron piedras y botellas contra jugadores e hinchas

Este jueves se jugó el clásico entre Unión Atlética y Malvín , que clasificó a Malvín a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol . El partido finalizó sobre las 22:30 y los jugadores, familiares e hinchas del Club Malvín fueron a la sede a festejar. En el lugar también se encontraban personas que habían salido del club tras asistir a los espectáculos de carnaval.

Cuando estaban en el restaurante lindero, llegaron varios hinchas de Unión Atlética, que desde la plaza de enfrente empezaron a tirar piedras y botellas.

Según constató Subrayado, los hinchas de Unión Atlética rompieron la moto de un delivery del restaurante, hubo pedradas y hasta se tiraron pirotecnia de un lado a otro.

Los disturbios fueron filmados por quienes estaban allí. En los videos se ve a los hinchas de Unión Atlética tirar botellas, piedras, una bomba de humo y patear autos que estaban estacionados. Eran entre 20 y 25 personas y, según testigos, uno de ellos tenía un cuchillo.

Varios vecinos de la zona llamaron a la Policía y dijeron a Subrayado que tuvieron demoras en la atención en el 911 y luego en la llegada de los móviles.

Se realizó la denuncia. No hubo personas lesionadas. La Policía identificó dos vehículos dañados, relevó testigos y cámaras de videovigilancia y derivó la investigación a Seguridad en el Deporte en coordinación con la Jefatura de Policía de Montevideo.