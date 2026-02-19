Policías de la Guardia Republicana patrullaban este miércoles en Inclusa y Heredia, en el barrio La Teja, cuando vieron que dos hombres en una moto y dispararon contra un adolescente de 17 años que presuntamente salía de una boca de venta de drogas con un morral.
Policías vieron un ataque a tiros contra un adolescente en La Teja y se enfrentaron a los agresores
El adolescente de 17 años fue baleado en el cuello y está grave en CTI.
Según la información oficial, los policías, al ver la situación, intervinieron y hubo un intercambio de disparos entre los delincuentes que estaban en la moto y los efectivos.
Ambos se bajaron del vehículo y escaparon corriendo entre los pasajes. En tanto, el adolescente herido fue trasladado de urgencia al Hospital del Cerro en estado grave con un disparo en el cuello.
Seguí leyendo
Balearon desde una moto a un joven que salía de una boca de venta de drogas; su acompañante escapó
En la escena quedaron casquillos de bala y la moto, un casco de los delincuentes que huyeron, además de una bolsa con dinero. Todo fue periciado por Policía Científica para obtener evidencia que permita dar con los dos atacantes que dispararon al adolescente y se enfrentaron a tiros con la Policía.
Temas de la nota
Lo más visto
Claudio Gaucher
Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
ZONAMÉRICA
Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
CANAL 10
Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay"
MONTEVIDEO
Barco canceló entrada al puerto por conflicto y "cantidad de contenedores quedaron sin embarcar", denuncian exportadores
CONDUCTOR DE GRAN HERMANO URUGUAY
Dejá tu comentario