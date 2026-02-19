Policías vieron un ataque a tiros contra un adolescente en La Teja y se enfrentaron a los agresores

Escena del enfrentamiento en La Teja. Foto: Subrayado. Escena en La Teja.

Policías de la Guardia Republicana patrullaban este miércoles en Inclusa y Heredia, en el barrio La Teja, cuando vieron que dos hombres en una moto y dispararon contra un adolescente de 17 años que presuntamente salía de una boca de venta de drogas con un morral.

Según la información oficial, los policías, al ver la situación, intervinieron y hubo un intercambio de disparos entre los delincuentes que estaban en la moto y los efectivos.

Ambos se bajaron del vehículo y escaparon corriendo entre los pasajes. En tanto, el adolescente herido fue trasladado de urgencia al Hospital del Cerro en estado grave con un disparo en el cuello.

En la escena quedaron casquillos de bala y la moto, un casco de los delincuentes que huyeron, además de una bolsa con dinero. Todo fue periciado por Policía Científica para obtener evidencia que permita dar con los dos atacantes que dispararon al adolescente y se enfrentaron a tiros con la Policía.

Temas de la nota La Teja

policías

Adolescente