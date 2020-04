Hospital Vilardebó: cierran visitas y hacen test a todos los pacientes

A partir de este miércoles estarán cerradas las visitas y las nuevas internaciones, de modo que no ingrese ninguna persona que pueda contraer allí coronavirus. A su vez, no se dará a ningún paciente de alta, hasta tanto no se haya confirmado que no padezca Covid-19.

Justamente por tratarse de un hospital con características especiales, donde los pacientes psiquiátricos no saben respetar las medidas de aislamiento necesarias, se realizan test de coronavirus al100% de los pacientes internados y también a todo el personal.

Desde el martes se realizaron más de 200 diagnósticos que se repetirán dentro de una semana para descartar posibles test con falsos negativos. Al momento se han confirmado siete casos positivos: tres enfermeras, dos médicos y dos usuarios.

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que el personal de ese centro de salud “trabaja de forma sumamente comprometida con la función” y explicó que por las características de los pacientes psiquiátricos “médicos y enfermeros tienen el mismo equipo de protección que en el Hospital Español” que fue nombrado el centro de referencia para atender casos de coronavirus.

Con el objetivo de apoyar el equipo de gestión, el psiquiatra Federico Sacchi fue nombrado como nuevo director general del nosocomio. “Es obligación moral cuando uno recorre el hospital, empezarlo a mejorar y adaptarlo a la nueva ley de salud mental”, dijo Cipriani.

FABRICACIÓN DE HISOPOS

El presidente de ASSE explicó que “el cuello de botella” para realizar el test de coronavirus es el hisopo porque “no sirve un cotonete común”.

Por eso el organismo trabaja en forma conjunta con el Hospital Militar y del Instituto Pasteur para la elaboración local.

Por otra parte explicó que como la capacidad de médicos es limitada, se toman “medidas extremas de protección”.

Además se hizo un acuerdo con el Sindicato Médico donde ante una licencia por enfermedad, se pagará al medico titular y al suplente. También se trabaja en la contratación de residentes que terminaron su especialidad.