Hospital del Cerro registra incremento de menores heridos de arma de fuego y de dos mayores por día

El Hospital del Cerro registra un promedio de dos personas heridas de bala o de arma blanca por día y ha recibido niños con balas de fusil.

El director del centro de salud, Guilherme Abib, marcó un incremento de niños y niñas que ingresan heridos por armas de fuego a la emergencia.

En promedio, dos personas llegan al centro de salud heridas de bala o por armas blancas, pero aseguró también que los funcionarios no han sufrido ataques o problemas de seguridad.

Seguí leyendo Gobierno inauguró tomógrafo en el hospital del Cerro con presencia de Orsi y dirigentes de la oposición

"Violencia siempre hubo lamentablemente. Siempre hubo casos de heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca. Lo que sí les puedo decir que cambió un poco la calidad si se quiere. No me había pasado nunca antes de recibir niños con bala de fusil, eso sí ha sido un cambio, por suerte ha sido lo menos, pero esa situación siempre está y es innegable", comentó el médico que trabaja hace seis años en el centro de salud.

Y agregó: "En promedio tenemos uno o dos heridos de arma de fuego o arma blanca por día, en promedio. Puede pasar que de repente un día o dos no suceda y de repente caen tres, cuatro juntos o hay una seguidilla de días que ocurren varios o de repente en la misma guardia".

Abib dijo que los trabajadores no concurren con miedo y tienen recaudos a la hora de trasladarse o llegar en auto, sobretodo en la noche. "Hay mucho estigma también. Nos ha pasado cuando queremos convocar suplentes o nuevos trabajadores que dicen al Cerro mejor no", apuntó.

En otro orden de temas, el hospital inauguró este lunes el tomógrafo que ya quedó operativo y ahora el objetivo de las autoridades de la salud, como del propio centro de salud, es mejorar la atención en pediatría en una atención cercana a los mil usuarios.

"El tomógrafo es una cambio sustancial. Hoy en día ya para la emergencia es un cambio tremendo porque al tener guardia de cirugía hay muchos pacientes que requieren la tomografía para definir".

Abib destacó que actualmente realizan 50 cirugías coordinadas por mes y que ampliaron la cantidad de camas en cuidados moderados.