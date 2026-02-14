Un hombre de 51 años fue baleado tras discutir con otro con el que tomaba alcohol en el barrio Cauceglia

Un hombre de 51 años con antecedentes penales fue baleado tras discutir con otro con el que tomaba alcohol en el barrio Cauceglia.

El herido de arma de fuego fue trasladado al Hospital del Cerro para recibir atención médica. Se le diagnosticó herida de arma de fuego en el abdomen y no reviste gravedad.

El baleado le dijo a los investigadores de la Policía que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con otro hombre cuando se inició una discusión, este último le efectuó un disparo, pero no aportó más datos aunque manifestó su intención de presentar la denuncia penal.

El hombre señalado como el agresor tiene 60 años y también debió ser asistido por personal médico. Recibió el diagnóstico de "poliagredido" y fue trasladado a un sanatorio privado.

La Fiscalía de Flagrancia de turno y la Policía continúan con las actuaciones del caso.