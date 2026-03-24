Un hombre de 33 años, con antecedentes penales, fue condenado en Paysandú a siete años de cárcel por un delito de violencia doméstica agravado y un delito de homicidio.
Homicidio en Paysandú: un hombre mató a otro de una puñalada tras una discusión en la calle
El homicidio ocurrió en la madrugada del domingo y fue aclarado en las últimas horas, con la condena del hombre que mató a otro de una puñalada. Siete años de cárcel para el asesino.
El crimen ocurrió en la madrugada del domingo y se aclaró el lunes de noche, cuando el homicida fue imputado y condenado por la Justicia a pedido de la fiscalía local.
Todo sucedió cuando la víctima concurría con su expareja a una seccional policial para denunciar la ausencia del hijo de ambos.
Imputarán homicidio muy especialmente agravado por femicidio al hombre que mató a su expareja
En ese momento aparece el segundo hombre, Nicolás Miguel Escobar Álvarez, y comienza a discutir con ambos en la calle. De acuerdo a la información primaria, el agresor tenía una relación con la mujer.
La discusión escala rápidamente a los golpes y el Escobar Álvarez agrede a la mujer y al hombre.
En medio de la pelea, el asesino saca un cuchillo y apuñala en el pecho al hombre, que muere por la herida a los pocos minutos.
El homicida huye del lugar pero pocas horas después es ubicado y detenido.
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