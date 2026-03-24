RECIBÍ EL NEWSLETTER
IMPUTADO Y CONDENADO

Homicidio en Paysandú: un hombre mató a otro de una puñalada tras una discusión en la calle

El homicidio ocurrió en la madrugada del domingo y fue aclarado en las últimas horas, con la condena del hombre que mató a otro de una puñalada. Siete años de cárcel para el asesino.

policia-patrullero-fiscalia-paysandu

Un hombre de 33 años, con antecedentes penales, fue condenado en Paysandú a siete años de cárcel por un delito de violencia doméstica agravado y un delito de homicidio.

El crimen ocurrió en la madrugada del domingo y se aclaró el lunes de noche, cuando el homicida fue imputado y condenado por la Justicia a pedido de la fiscalía local.

Todo sucedió cuando la víctima concurría con su expareja a una seccional policial para denunciar la ausencia del hijo de ambos.

El hombre que mató a su pareja, a la salida del Juzgado en Artigas. Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Imputarán homicidio muy especialmente agravado por femicidio al hombre que mató a su expareja

En ese momento aparece el segundo hombre, Nicolás Miguel Escobar Álvarez, y comienza a discutir con ambos en la calle. De acuerdo a la información primaria, el agresor tenía una relación con la mujer.

La discusión escala rápidamente a los golpes y el Escobar Álvarez agrede a la mujer y al hombre.

En medio de la pelea, el asesino saca un cuchillo y apuñala en el pecho al hombre, que muere por la herida a los pocos minutos.

El homicida huye del lugar pero pocas horas después es ubicado y detenido.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD200 para financiar nueva planta de energía solar
ESCUELA 199

Padres de alumnos de escuela de Colón denuncian a maestra por episodios violentos; Primaria tomó el caso
GUAYABOS Y VÁZQUEZ

Clausuran comercio en Cordón por no cumplir condiciones de higiene e incautan contrabando por $8 millones
amistosos internacionales

Ya está la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los amistosos que jugará Uruguay
DESDE EL 1 DE MAYO

Ejecutivo anunció rebaja del IMESI en combustibles de estaciones ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera

Te puede interesar

Carlos Negro presentó el plan de seguridad a los jefes de policía: Es la nueva forma de hacer seguridad en el país video
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro presentó el plan de seguridad a los jefes de policía: "Es la nueva forma de hacer seguridad en el país"
Gabriel Oddone: Estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento video
MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone: "Estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento"
Interior investiga la ruta del dinero de Sebastián Marset, el lugar que le duele, dice Carlos Negro video
Combate al narcotráfico

Interior investiga la ruta del dinero de Sebastián Marset, "el lugar que le duele", dice Carlos Negro

Dejá tu comentario