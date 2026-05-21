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BRASPINE

Empresa forestal brasileña invertirá 250 millones de dólares en planta de procesamiento de madera en Rivera

Será la primera planta de Braspine fuera de Brasil, en los 23 años que está en el país. Las obras comenzarán en el correr de este año. En una primera fase, ocupará a unos 150 trabajadores y a más de 400 personas en su etapa pico.

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La empresa forestal brasileña Braspine invertirá 250 millones de dólares en la construcción de una planta de procesamiento de pino nacional en el departamento de Rivera, anunció este jueves la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

La planta tendrá distintas fases industriales en las que aplicará diversa tecnología para el procesamiento de la madera nacional. Será la primera planta de Braspine fuera de Brasil, en los 23 años que está en el país. Las obras comenzarán en el correr de este año.

En una primera fase, ocupará a unos 150 trabajadores y a más de 400 personas en su etapa pico. "Es una muy buena noticia", destacó. Cardona valoró la importancia de la generación de fuentes laborales en el departamento. "Vamos a tener empleo en el norte, que tanto se necesita", indicó.

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Cardona remarcó la preocupación del gobierno por el empleo y las acciones concretas emprendidas hacia la descentralización territorial y en procura de generar empleo. "Es un guiño más a la confianza a la institucionalidad de Uruguay y del gobierno", dijo la ministra y aseguró que la concreción de la inversión es el resultado de un trabajo silencioso desde setiembre del año pasado.

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